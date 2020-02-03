Pilates özellikle bölgesel yağlanma sorunu olan kişiler için oldukça faydalı egzersizlerin başında yer alıyor. Basen, kol, bacak ve karın bölgesinde oluşan istenmeyen yağlarınızdan kurtulmanız için mükemmel bir spor olan pilates vücudunuzun şekillenmesini ve fit bir görünüme kavuşmanız için iyi bir seçenek olabilir.

Fazla kilolarınız hayatınızda başınıza her zaman dert olabilir ya da zayıf olabilir ancak daha büyük basenlere veya karın bölgesinde, vücudunuzun diğer bölgelerine oranla daha fazla yağlanma sorunu yaşayabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz sıkı bir vücuda kavuşmak azim ve gayret sonucu asla imkansız değil.

Evinizde pilates lastiği ile spor salonlarına gitmeye gerek duymadan sağlıklı bir şekilde istenmeyen kilolarınıza veda edebilirsiniz. Üstelik oldukça uygun fiyata sahip olan pilates lastiğini birçok spor mağazasından rahatlıkla satın alabilirsiniz. Oldukça sağlam olan bu lastikler yaptığınız egzersizlerin daha etkili olmasının sağlar ve vücudunuzun daha çabuk şekillenmesine yardımcı olur. Öyleyse pilates hareketleri lastikle nasıl yapılır? İşte lastikle pilates hareketleri ve bazı ipuçları…

PİLATES LASTİĞİ İLE KARIN EGZERSİZİ

Lastiği düz bir zemine serin ve üzerine sırt üzeri yatın ve başınızın üzerinden uç kısımlarını tutun. Bacaklarınızı masa pozisyonuna getirin. Hareketi yaparken gelebildiğiniz son noktaya kadar gelin ve nefes vererek 10 tekrar uygulayın.

KALÇA EGZERSİZİ

Lastik ile yapabileceğiniz çok çeşitli kalça hareketleri bulunur. Bu hareketler kalçanızın sıkılaşmasını, dikleşmesini sağlar. Ayaklarınız yere paralel olacak şekilde sırt üstü yatın. Belinizi bükmeden kalçanızdan yükselerek köprü hareketi yapın.