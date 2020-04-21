Egzersiz topları birçok kişi tarafından kullanılan etkili eğitim ve spor araçlarıdır. Vücudun direncini arttırarak çekirdek stabilizasyonunu teşvik etmeye yardımcı olurlar. Bu sayede egzersiz yapanlar pelvik taban kaslarını aktive etmeyi zorlar. Özellikle topla yapılan pilates hareketleri direnç egzersizleri, yoga çalışmaları duruş bozukluğu ve motor becerilerini arttırmak için oldukça etkilidir. Peki, pilates hareketleri topla nasıl yapılır? İşte size birkaç egzersiz önerisi...

Pilates yaparken genellikle yatay kostal nefes diye adlandırdığımız nefesi kullanırız ve bu nefesi alıp vermek pilatesin olmazsa olmazıdır. Pilatesin en güzel yanı evinizde dilediğiniz zaman yapabileceğiniz etkili egzersizler olmasıdır. Sağlıklı beslenerek kardiyo ile birlikte yapıldığında yağ kaybını sağlarken pilates topu ile direnç egzersizleri yapmanızı sağlar.

Vücut ağırlığı ile yapılan direnç egzersizleri hedef kaslar dışında pilates topu ile çalışan bazı kaslarında egzersize dahil olmasını sağlar. Bu sayede kilolarınızdan kurtulabilir, vücudunuzu güçlendirebilir ve fit bir görünüme kavuşabilirsiniz. İşte topla pilates hareketleri…

PİLATES TOPU İLE SQUAT

Bu hareketle poponuzu şekillendirmek için harika bir egzersizidir. Aynı zamanda uyluğunuzu çalıştırarak şekillenmesini sağlar.

NASIL YAPILIR?

Duvar ile sırtınızın alt eğrisine bir pilates topu yerleştirin. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açtığınızdan emin olun. Daha sonra dizlerinizi bükün ve omuz ve kalçalarınızın dik olmasına dikkat edin. Bu pozisyonda 3 saniye durun ve ayağa kalkın. Bu egzersizi 5 tekrar ile başlayın ve 12 tekrar kadar çıkarın. Her set arası 30 saniye dinlenin ve diğer sete geçin.

TOP GEÇİDİ

Bu egzersiz oldukça kolay gibi görünse de hareketi yaparken şiddetli bir mekiğin farkına varacaksınız.

NASIL YAPILIR?

Yere uzanın ve ayaklarınızı yukarı kaldırın. Başınızı, boynunuzu ve omuzlarınızı kaldırarak topu bacaklarınızı arasına yerleştirin. Ardından bacaklarınızı indirin ve kollarınızı geri uzatın. Geri gelin ve topu tekrardan alın. Topu elinizden bacaklarınıza ileri geri doğru geçirerek 10-12 tekrar yapana kadar devam edin.