Porselen diş kaplama nedir?

Sağlıklı dişlerin sırrı diş bakımından ve sağlıklı beslenmeden geçse de yıllar içinde bazı diş problemleri ile karşılaşmak mümkün olabiliyor. Porselen diş kaplama yöntemi dişlerinizin doğal ve güzel bir görünüme kavuşmasını sağlarken aynı zaman da gülüşünüzü etkileyen problemleri ortan kaldırmaya yardımcı oluyor. Peki Porselen diş kaplama tam olarak nedir?

Porselen diş kaplama adından da anlaşıldığı üzere porselenden meydana gelen ve diş yüzeyini kaplamak için üretilen bir tür diş kaplama tekniğidir. Dişlerinizdeki estetik kaygılar ve gülüşünüzü saklamak için ekstra çaba harcamamanız adına diş yüzeyinin üst tabakasına yerleştirilen porselenden oluşan tedavi biçimidir. Porselen diş kaplama yöntemi, fonksiyonlarınızı kolay bir şeklide yerine getirmenize hem de istediğiniz dişlere sahip olmanıza yardımcı olabilir. Dişlerde doğallığın önemine porselen diş kaplama yöntemi ile mümkün olduğu kadar değinilmiştir çünkü herkesin diş yapısına uygun bir diş protezine sahip olduğu gerekçesiyle kişiye uygun dişler tasarlanabilir.

Porselen kaplama yönteminde dişlerin ana rengine en yakın renkte olması ve dişlerin görünümüne en yakın olması nedeniyle porselen diş kaplama gülüşünüzü mükemmel kılması için oldukça başvurulan yöntemlerden biridir. Porselen diş kaplamanın bazı çeşitleri vardır. Bunlar porselen diş kaplama, metal diş kaplama ve seramik diş kaplamadır ancak, hepsinin ana maddesi porselenden meydana gelir. Hastanın ihtiyacına ve isteğine göre porselen diş kaplama işlemi tamamlanır. Ancak bazı hastalar porselen diş kaplama yönteminden yaralanamayabilir. Aşağıdaki problemlere sahip olan kişiler için porselen diş kaplama yöntemi uygun değildir.

KİMLERE PORSELEN DİŞ YAPILAMAZ?

– Ciddi derecede diş eti rahatsızlıkları yaşayanlar

– Diş çürüğünün aşırı olduğu durumlarda

– Kanal tedavisi gerektiren bir enfeksiyon gözlemlendiğinde porselen diş kaplama yaptıramayabilirsiniz.