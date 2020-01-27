Porselen gibi bir cilt için patates maskesi nasıl yapılır?

Porselen gibi bir cilt için patates maskesi nasıl yapılır?

Herkes pürüzsüz ve canlı bir cilde sahip olmak ister ancak gerek yaşlanma belirtileri gerekse beslenme ve çevresel faktörler cildinizin bakımsız ve sağlıksız olmasına neden olabiliyor. Cilde porselen bir görünüm kazandıran ve son günlerde büyük ilgi gören patates maskesi cildi dışarıdan besleyen ve rahatlıkla herkesin mutfağında kolaylıkla bulabileceği sebzelerden biri. Peki patatesle maske nasıl yapılır? İşte porselen gibi bir cilt için patates maskesi tarifi...

Çeşit çeşit yemeğini yapabileceğimiz patatesin cilde mükemmel faydalarını bilmiyor olabilirsiniz. Özellikle kuru cildi nemlendirme görevi gören patates cilt kuruluğu sorununu ortadan kaldırırken gözaltı morlukları ve şişlikleri gidermeye yardımcı oluyor. Aynı zaman da antibakteriyel özelliğe olan patates akne ve sivilce problemlerinde oldukça etkili bir maske.

Cilt bakım ürünlerini alırken bir kez daha düşünün. Kimyasal içerikli bu ürünler pahalı olmakla kalmıyor ayrıca sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Sizde mükemmel bir cilt için patates maskesi tarifimizi deneyebilirsiniz. İşte porselen gibi bir cilt için patates maskesi tarifi…

PATATES MASKESİ

Mermer gibi bir cilt için yalnızca bir adet patatesle hem kendinizi yormayacak hem de rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Patates maskesini düzenli kullandığınızda ciltte bir fondöten etkisi yarattığı kullanıcılar tarafından yorumlanmaktadır.

MALZEMELER

1 adet patates

NASIL HAZIRLANIR?

Bir orta boy patatesin kabuklarını soyun ve rendenin ince bölgesiyle rendeleyin. Rendelediğiniz patatesi elinize alın ve iyice sıkın. Elde ettiğiniz suyla kuru cildiniz yıkayın ve posasını gözaltlarınıza ve burnunuzun üstüne koyarak bir müddet bekleyin. Son olarak cildinizi yıkayın. Haftada 2-3 kez uygulayarak cildinizi sağlığına kavuşturabilirsiniz.