Porselen makyaj nasıl yapılır? Yüzde kaç gün kalır?

Porselen makyaj cildin pürüzsüz ve kusursuz bir görünüme kavuşmasını sağlar. Porselen makyaj genellikle özel gecelerde ve davetlerde kullanılan makyaj türüdür. Ciltten kolay kolay dağılmaz, akmaz ve tüm gün porselen gibi bir görünüm sağlar.

Silikon bazlı ve suya dayanıklı porselen makyajı, profesyonel kişiler tarafından uygulandığında daha başarılı sonuçlar ortaya çıkabilir. Porselen makyajı ile ciltteki tüm kusurlar kapatılır ve normal makyajda da olduğu gibi ten ve saç rengine uygun tonlarda bir makyaj yapılır. Cildinin pürüzsüz görünmesini ve yüz hatlarında değişiklik yaparak daha iddialı bir görünüm kazanmak istiyorsanız porselen makyajı tercih edebilirsiniz. Porselen makyaj, özel makyaj malzemeleri kullanılarak uzun süre dayanabilen makyaj türüdür. Yüksek oranda kalıcılık sağlanabilmesi için yalnızca cilde ilk olarak uygulanan makyaj bazı değil kullanılan allık, maskara ve rimel de aynı kalitede olmalıdır. Peki, porselen makyaj hangi makyaj malzemelerini içerir? İşte porselen makyaj yapma yöntemleri;

PORSELEN MAKYAJ NASIL YAPILIR?

Porselen makyajı normal makyajdan ayıran malzeme türüdür. Yöntem ise birbir aynıdır. İşte adım adım porselen makyaj yapımı…

1.Makyaja başlamadan önce cildini mutlaka temizleyici bir jel ile temizle ve ardından çabuk emilen bir nemlendirici ile cildini nemlendir.

2.Ciltteki tüm kusurları gizleyen makyaj bazını cildinin her bölgesine eşit şekilde sür.

3.Cilt tonuna uygun fondöteni cildine uygula.

4.Göz çevresi için uygun bir kapatıcıyı ters üçgen yaparak göz çevresine sür ve yanaklara inmeyecek şekilde dağıt.

5.Seçtiğin tonlarda allığı elmacık kemiklerine sür.

6.Tercih ettiğin göz makyajını uyguladıktan sonra son olarak dudak kalemi ve rujunu sürebilirsin.