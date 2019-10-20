Pratik yöntem! Kalıcı oje ve akrilik oje tırnaktan nasıl çıkarılır?

Özellikle yaz aylarında kadınların ilgi gösterdiği kalıcı ve akrilik oje uygulamalarına istediğiniz renk ve tercih edeceğiniz tırnak boyutuna sahip olabilirsiniz. Uzun süre tırnaklarda kalıcılık sağlayan kalıcı ve akrilik ojelerinde ne yazık ki zamanın geldiğinde tırnaklardan temizlenmesi gerekmektedir. Kusursuzluğu ile göz alan bu uygulamalar profesyonel malzemelerle uygulanmaktadır ve tırnaktan çıkarması gayret isteyebilir. Peki, kalıcı oje ve akrilik oje nasıl çıkarılır?

Kadınlar dış görünümlerine her zaman önem verirler. Güzel ve bakımlı olmak her kadının sahip olmak istediği özel bir konudur. Sıra tırnaklara geldiğinde bazı kadınlar doğuştan şanslı iken bazı kadınlar tırnak bakımı ve uzatma konusunda ne yazık ki sıkıntı yaşayabilirler. Çabuk aşınan ojeler, kırılan tırnaklar içinse çözüm kalıcı ojedir. Profesyonel bir işlem olan kalıcı ojeyi sürmek kadar çıkarmak da bilgi gerektirir. İşte evde kalıcı oje çıkarma yöntemleri…

Tırnaklarınız şekilsiz ve bakımsız ise dış görünümünüzün çok iyi olmasının pek bir önemi kalmayabilir. Düzgün ve pürüzsüz tırnaklar artık hayal değil. Uzman kişiler tarafından uygulanan tırnak bakımları ile tırnaklarınızın hiç olmadığı kadar bakımlı olduğuna şahit olabilirsiniz. Kalıcı ve akrilik oje uygulaması da son günlerde hem çok moda hem de görsel olarak mükemmel tırnaklara sahip olmanızı sağlayabiliyor.

KALICI OJE TIRNAKTAN NASIL ÇIKARILIR?

Kalıcı oje yaptırdıktan bir müddet sonra hep aynı renk tırnaklarınız sizi sıkmaya başlamış olabilir. işte evde kalıcı oje nasıl çıkarılır en pratik yöntemi ile sizlerle;

– Temiz bir törpü ile tırnaklarınızın üzerine törpüleyin.

– Parçalara ayırdığınız pamukları asetona bulayarak tırnaklarınızın üzerine yerleştirin.

– Aynı şeklide parçalara ayırdığınız aliminyum folyoları pamukların üzerine gelecek şekilde parmaklarınızı sarın.

– Sardığınız tırnakları 5-10 dakika beklettikten sonra tırnaklarınıza masaj yapar gibi ovarak kalıcı ojeleri çıkartın.

– Tırnak kenarlarından kalan ojeleri sivri uçlu manikür aletinizle temizleyebilirsiniz.



AKRİLİK OJE TIRNAKTAN NASIL ÇIKARILIR?

Akrilik ojeyi yukarıda bahsettiğimiz gibi aynı yöntemle çıkarabilirsiniz. Yalnızca bazı hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir.

– Tırnakları mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışın.

– Tırnakların üzerini törpü ile törpüleyin.

– Pamukları asetona bulayıp tırnaklarınızın zerine yerleştirin ardından aliminyum folyolar ile tırnaklarınızı sarın. Bu şekilde 30 dakika bekletmeye özen gösterin.

– Aliminyum folyoyu tırnaklarınızdan yavaşça çektiğinizde akrilik tırnak kalkacaktır. Eğer henüz akrilik tırnak, kalkmıyorsa tırnaklarınızı biraz daha bekletmeniz gerekmektedir.