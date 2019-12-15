Profesyonel makyaj nasıl yapılır? İşte makyajın püf noktaları…

Profesyonel makyajın en önemli unsurları makyaj öncesi uygulamalar ve adım adım makyaj ürünlerini doğru bir şekilde kullanmaktır. Makyaj yaparken yüz şeklini ve ne tarz bir makyaj yapılacağını dikkate almak gerekebilir. Peki, profesyonel makyaj nasıl yapılır? İşte size yol gösterecek tüyolar...

Profesyonel makyaj denince akla ilk gelen kusursuz ve büyüleyici bir makyajdır. Zaman zaman elimizdeki kurtarıcı 2-3 malzeme ile makyaj yapsak da profesyonel makyaj ile genellikle özel günlerimizde kusursuz görünebiliriz.

Profesyonel makyaj yapmak için tüm makyaj malzemelerini hazırlayıp bunun için kendine zaman ayırmalısın. İşte evde keyifli bir şekilde ayna karşısında profesyonel bir makyaj yapmak istiyorsanız adım adım profesyonel makyaj yapımı;

CİLDİNİ TEMİZLE VE NEMLENDİR

Makyaj öncesi cildinin mutlaka temiz olması gerekmektedir. Cilde fondöten uygulamadan önce nemlendirmek cildi korur ve ciltte bariyer görevi görerek cildin zarar görmesini engeller. Aynı zamanda cildin nemlenmesi, makyajın kalıcılığını arttırmaktadır.

FONDÖTEN VE KAPATICI UYGULAMALARI

Fondöten seçimi oldukça önemlidir. Cilt ile aynı tonlarda bir fondöten, cildin kusursuz ve doğal görünmesini sağlar. Fondöten cilt kusurlarının gizlerken aynı zamanda renk tonunu eşitlemektedir. Cilde ince bir tabaka şeklinde sürülmeli ve her bölgeye eşit miktarda dağıtılmalıdır. Gözaltları için gözaltınıza ters üçgen yaparak kapatıcı uygulayabilirsiniz.

GÖZ MAKYAJI

Göz makyajı, en can alıcı bölümlerden biridir ve tüm makyajınızın gidişatını belirleyebilir. Göz makyajı için öncelikle açık ten bir farı baz şeklinde tüm göz kapağına yayabilirsiniz. İster gölgeli, buğulu veya hafif bir far ile göz kapağınıza dilediğiniz tonları uygulayabilirsiniz. Eyeliner sürdükten sonra kirpiklerinize dipten uca doğru eşit şekilde maskara uygulamalısınız.

GÖRÜNÜMÜNE IŞILTI KAT

Aydınlatıcı ile cildinin daha çarpıcı olmasını sağlayabilirsin. Kendin için uygun bir rengi elmacık kemiklerine ve saç diplerine doğru sürebilirsin. Yüzüne kontür uygulaması yaparak kusurlarını kapatabilir ve yüzündeki güzel bölümleri ortaya çıkarabilirsin.

RUJ SEÇİMİ

Son olarak ruj makyaı tamamlayan makyaj malzemelerinden bir tanesi. Seçtiğin tonlara yakın bir dudak kalemi ile dudaklarını çerçeveledikten sonra rujunu uygulayabilirsin.