Profesyonel saç bakımı nasıl yapılır?

Saça uygulanan işlemler saç sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Fön, röfle ve saç boyaları zamanla saçlarda kırılma, kopma ve yıpranmalara sebep olabiliyor. İyi bakım yapılmayan saçlar sağlığını yitirerek mat ve kuru bir görünüme neden oluyor. Bu noktada saçları kurtarmanın tek yolu ise profesyonel saç bakımı yapmak. Ama bunun için kuaföre gitmenize gerek yok. İşte kendi evinizde yapabileceğiniz profesyonel saç bakım önerileri...

Tüm kadınlar saçlarının parlak ve canlı olmasını ister. Yağmur, rüzgar ve güneş ışınları da saçları yıpratan nedenlerden bazıları. Sağlığını kaybeden saçlar kopmalara ve kırılmalara maruz kalarak güçsüzleşerek cansız ve kötü bir görünüme bürünüyor. Banyo sonrası ıslak saçlar taranırken daha çabuk kopar ve dökülmeler oluşabilir. Bu nedenle duş sonrası saçların kurumasını bekleyip nazikçe taramak kopmaları önler. Saçlarda kullanılan kimyasal ürünlere dikkat etmek gerekir. Bunun yerine saçlara uygulanacak doğal pek çok ürün kullanılabilir. Bu doğal ürünler saçların beslenmesini ve onarılmasını sağlar. Saçlarında dökülme ve yıpranma sorunları bir türlü geçmiyorsa bunun altında beslenme sorunları yatabilir. Yeterli protein tüketmek, yeterli ve dengeli beslenmekte saç sağlığını yakından ilgilendiren nedenlerden biridir. Profesyonel saç bakımı saçların yitirdiği parlaklığı ve nemi geri kazanmasını sağlar. Profesyonel bir saç bakımı için öncelikle saç tipinizi ve saçınızın ne tür sorunları olduğunun bilincinde olmanızda fayda var. Profesyonel saç bakımı için çok para harcamanıza gerek yok. İşte evde doğal malzemelerle saç bakımı nasıl yapılır? Devamı haberimizde…

YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN PROFESYONEL SAÇ MASKESİ

MUCİZE İKİLİ ZEYTİNYAĞI VE YUMURTA

Yumurta içeriğindeki protein ile saçlara gerekli vitamini sağlar. Zeytinyağı saçların onarılmasını, nemlenmesini sağlayarak kepek oluşumunu ortadan kaldırır.

Yapılışı;

Yumurta ve zeytinyağını bir kapta karıştırın. Maskeyi saçınıza kökten uca sürerek bir bone veya streç filme saçınızı sarın. 1 saat bu şekilde bekledikten sonra saçlarınızı durulayın.

SAÇ KIRIKLARINA ÖZEL AVOKADO YAĞI, BADEM YAĞI VE ZEYTİNYAĞI

Tüm bu yağlar saçların kaybettiği nemi geri kazanmasını ve saç kırıklarını onararak yumuşacık olmasını sağlar. Badem yağı aynı zaman da yeni saç oluşumunu desteklemektedir.

Yapılışı;

Avokado yağı, zeytinyağı ve badem yağını saçınızın boyutuna göre bir kapta hazırlayın. Karışımı saça uygularken mutlaka saç diplerine nüfuz etmesini sağlayın. 1 saat sonra saçlarınızı yıkayın.