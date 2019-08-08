Protez tırnak nasıl takılır? Nasıl çıkartılır? szcu7

Protez tırnak son günlerde adından çok söz ettiren konulardan biridir. Son günlerde protez tırnak için başvuranların sayısı gitgide artarak her üç kadından ikisinde görülmeye başlamıştır. Kadınların ilgisini uyandıran tırnak yenileme uygulaması nedir? Nasıl takılır? Nasıl çıkartılır? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...

Protez tırnak tırnaklarda çatlama, kırılma, mantar enfeksiyonu ve tırnak yeme alışkanlığı olan kişilerin sıklıkla başvurduğu tırnaklara estetik bir görünümün kazandırmak için yapılan bir uygulamadır. Tırnaklarından memnun olmayan uzun tırnaklara sahip olmak isteyenlerde protez tırnak işlemi yaptırabilirler. Protez tırnak işlemi ortalama 45 dakika ile 2 saat arasında süren bir işlemdir. Protez tırnak profesyonel kişiler tarafından bakımlarının yapılması ile uzun süre kullanılabilmektedir.

PROTEZ TIRNAK NASIL TAKILIR?

Protez tırnak 3 farklı teknikle yapılır. Bunlar akrilik, dipping ve jelli sistemlerdir. Peki uygulama ve tekniğiyle protez tırnak nasıl takılır?

AKRİLİK SİSTEM: Akrilik pembe toz pudradan ve sıvıdan meydana gelmektedir. Bu karışı tırnak yüzeyine uygulanarak, ultraviyole cihazda ışık altında kurularak sert bir kıvama getirilir. İçerisinde kullanılan akriliğin keskin bir kokusu vardır fakat herhangi bir bakteri ve mikrop barındırmamasından dolayı sağlıklı ve dayanıklı bir malzemedir.

DİPPİNG SİSTEM: Belli bir uygulamadan geçmiş takma tırnakların yapıştırıcı ile akrilik toz pudra yardımıyla tırnağa uygulanması işlemidir.

JELLİ SİSTEM: En sık kullanılan protez tırnak uygulamalarındandır. Tırnağın uç kısmına yapılan protezin altında kalan boşluğun üzerine sürülen sıvının özel ultraviyole kurutucu ile ışık yardımı ile tırnak sertleşmesi yapılarak jelli protez tırnak meydana gelmektedir.

PROTEZ TIRNAK NASIL ÇIKARILIR?

İhtiyacımız olan şey aliminyum folyo, küçük kesilen pamuklar ve markasından emin olunan bir aseton ve bir tane tırnak itici çubuk veya metal kullanmak yeterlidir. Kesilen pamuklara aseton dökerek bu pamukları tırnakların üzerine gelecek şekilde yerleştirin. Daha sonra pamuklu parmaklarınızı aliminyum folyo ile sarabilirsiniz. Burada küçük bir ayrıntıdan bahsetmek işimizi kolaylaştıracaktır. Folyonun parlak kısmının iç kısmına getirilmesi daha iyi bir sonuç verebiliyor. Bu şekilde ortalama 40-45 dk. tırnak üzerinde uygulamayı bekletmek iyi bir sonuç verebilir. Sürenin sonunda tırnaklarınızı açtığınızda tırnağınızın üzerinde eriyen akriliği göreceksiniz. Tırnak itici malzemeniz ile hafif bir uygulama ile tırnaklarınızı diplerinden uçlarına doğru iterek çıkarma işlemini yapıyoruz. Bu işlemi yaparken tırnaklara çok darbe uygulamaktan kaçınmalıyız. Eğer işlem sonucu hala çıkmıyorsa aynı işlemi tekrar tırnaklarınıza uygulayabilirsiniz.