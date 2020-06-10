Pul pul dökülen cilt nasıl tedavi edilir?

Ciltte oluşan kuruluk ve pul pul dökülme özellikle kış aylarının gelmesi ile birlikte rüzgar ve soğuk havanın cilt yüzeyine zarar vererek cildin nemini kaybetmesine ve aşınmasına neden olur. Cildinizin mat, cansız ve solgun görünmesine neden olurken aynı zamanda oldukça rahatsız edicidir. Cildinizdeki pul pul dökülme problemini ortadan kaldırmanın en iyi yolu ise cildiniz için gerekli bir bakım uygulamaktır.

Cildin yüzeyinde meydana gelen kuruluk problemi yağ bezlerinin yeteri kadar sebum ve yağ üretememesinden dolayı ortaya çıkar. Soğuk hava koşulları ve çevresel faktörler cildi derinden etkiliyor. Cildin kuruması ile birlikte ellerde, yüzde, dudaklarda pullanma meydana geliyor ve dökülmeye başlıyor hatta bazen ciltte kaşıntı problemleri de takip edebiliyor.

Yüz hassas bir cilt yapısına sahiptir ve pul pul dökülme, kuruluk ve daha birçok cilt problemleri görülebilir. Bu tip problemleri ortadan kaldırmak için onlara savaş açacak etkili yöntemleri uygulamak yeterli olacaktır. Peki pul pul dökülen cildi tedavi etmenin yolları nelerdir? Hangi yöntemler cildi pul pul dökülme sorunundan uzaklaştırır? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

PUL PUL DÖKÜLMENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Ciltte yanma, tahriş ve dökülen deri

– Kızarıklık ve ciltte küçük şişlikler

– Minik püstüller ve ciltte irin içeren sivilceler

– Yanlış uygulanan cilt bakımı

– Kimyasal ürünlere karşı cildin tepki göstermesi

– Zayıf bağışıklık sistemi, egzama, sedef ve bazı ilaç ve kimyasallar sonucu ortaya çıkabilirler.

PUL PUL DÖKÜLME SORUNUNA KARŞI BİTKİSEL YÖNTEMLER

ZEYTİNYAĞI

Pul pul dökülen cildinizi nemlendirmek ve yatıştırmak için zeytinyağı doğal bir nemlendirici görevi görür. Cildinizi besleyen yağ asitlerini yanı sıra içeriğindeki E vitamini ile kuruluk ve pul pul dökülmeleri durdurur.

UYGULANIŞI

Zeytinyağınıza batırdığınız pamuğu ya da parmak uçlarınızla yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yaparak cildinize nüfuz etmesini sağlayın. Cildiniz normale dönene kadar günde 2-3 kere tekrar edin. Aynı zaman da zeytinyağına biraz tuz ekleyerek cildinizi ovun ve durulayın ardından nemlendirici uygulayarak cildiniz iyileşene kadar yapmaya devam edin

SÜT

Süt ile cildinizi nemlendirebilir ve ölü cilt hücrelerinin ciltten uzaklaşmasını sağlayabilirsiniz.

UYGULANIŞI

Soğuk sütün içerisine temiz bir bez batırın ve yüzünüzü bu bezle örtün. Bezi 10 dakika kadar tutarak cildinizin yumuşamasını sağlayın. Günde 3 kere uygulayın.