Pul pul dökülen cilt nasıl tedavi edilir?

Cildin yüzeyinde meydana gelen kuruluk problemi yağ bezlerinin yeteri kadar sebum ve yağ üretememesinden dolayı ortaya çıkar. Soğuk hava koşulları ve çevresel faktörler cildi derinden etkiliyor. Cildin kuruması ile birlikte ellerde, yüzde, dudaklarda pullanma meydana geliyor ve dökülmeye başlıyor hatta bazen ciltte kaşıntı problemleri de takip edebiliyor.
Yüz hassas bir cilt yapısına sahiptir ve pul pul dökülme, kuruluk ve daha birçok cilt problemleri görülebilir. Bu tip problemleri ortadan kaldırmak için onlara savaş açacak etkili yöntemleri uygulamak yeterli olacaktır. Peki pul pul dökülen cildi tedavi etmenin yolları nelerdir? Hangi yöntemler cildi pul pul dökülme sorunundan uzaklaştırır? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…
PUL PUL DÖKÜLMENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
– Ciltte yanma, tahriş ve dökülen deri
– Kızarıklık ve ciltte küçük şişlikler
– Minik püstüller ve ciltte irin içeren sivilceler
– Yanlış uygulanan cilt bakımı
– Kimyasal ürünlere karşı cildin tepki göstermesi
– Zayıf bağışıklık sistemi, egzama, sedef ve bazı ilaç ve kimyasallar sonucu ortaya çıkabilirler.
PUL PUL DÖKÜLME SORUNUNA KARŞI BİTKİSEL YÖNTEMLER
ZEYTİNYAĞI
Pul pul dökülen cildinizi nemlendirmek ve yatıştırmak için zeytinyağı doğal bir nemlendirici görevi görür. Cildinizi besleyen yağ asitlerini yanı sıra içeriğindeki E vitamini ile kuruluk ve pul pul dökülmeleri durdurur.
UYGULANIŞI
Zeytinyağınıza batırdığınız pamuğu ya da parmak uçlarınızla yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yaparak cildinize nüfuz etmesini sağlayın. Cildiniz normale dönene kadar günde 2-3 kere tekrar edin. Aynı zaman da zeytinyağına biraz tuz ekleyerek cildinizi ovun ve durulayın ardından nemlendirici uygulayarak cildiniz iyileşene kadar yapmaya devam edin
SÜT
Süt ile cildinizi nemlendirebilir ve ölü cilt hücrelerinin ciltten uzaklaşmasını sağlayabilirsiniz.
UYGULANIŞI
Soğuk sütün içerisine temiz bir bez batırın ve yüzünüzü bu bezle örtün. Bezi 10 dakika kadar tutarak cildinizin yumuşamasını sağlayın. Günde 3 kere uygulayın.