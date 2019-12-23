Pürüzsüz bacaklar için maske tarifleri… Batıksız bacaklar doğal tarifler…

Her kadının hayalinde pürüzsüz ve bakımlı bacaklar vardır. Bacaklarda oluşan batık tüyler bazen hayatınızı o kadar zorlaştırır ki artık çekilmez bir hal alabilir. Tüylerinizi hangi yöntemle alırsanız alın batık oluşuyorsa bu sorundan kurtulmanın doğal yöntemleri de bulunabilir. İşte pürüzsüz bacaklar için maske tarifleri…

Genetik olarak tüylenme sorunu yaşıyorsanız batık oluşumu daha fazla olabilir. Batıkları cımbız ile çıkarmaya çalışmak cildinizde iz bırakabilir. Sir ağda, jilet veya farklı ağdalarla bacaklarınızı düzenli olarak alsanız bile batık tüyler her zaman rahatsızlık vericidir. Yaz aylarının gelmesi ile kabusa dönüşen batık tüyler için güzellik merkezine gitmenize gerek kalmadan pürüzsüz bacaklara sahip olabilirsiniz.

İşte pürüzsüz bacaklar için evde yapabileceğiniz bazı doğal maske tarifleri;

DENİZ TUZUYLA BATIK MASKESİ YAPIMI

Malzemeler;

1 tatlı kaşığı deniz tuzu

1 limon kabuğu rendesi

1 kahve fincanı taze sıkılmış elma suyu

2 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı gül yağı

1 yemek kaşığı lavanta yağı

3 yemek kaşığı öğütülmüş yulaf

2 yemek kaşığı el ya da vücut kremi

Hazırlanışı;

İlk olarak ılık duş alın ve bacaklarınızı keseleyin. Ardından tüm malzemeleri karıştırın ve bacaklarınıza sürün. 10 dakika bekledikten sonra maskeyi bacaklarınızdan ovarak çıkarın. Etkili sonuçlar için bu maskeyi haftada 1 kere uygulamanız gerekebilir.

KAHVELİ BATIK MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

1 kahve fincanı kahve telvesi

1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi

Yarım kahve fincanı himaliya tuzu

1 tatlı kaşığı kekik yağı

1 tatlı kaşığı limon yağı

Hazırlanışı;

Hepsini iyice karıştırın ve tüm bacaklarınıza yayın. 5 dakikanın ardından bacaklarınızdan ovarak çıkarın.