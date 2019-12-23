Pürüzsüz bacaklar için maske tarifleri… Batıksız bacaklar doğal tarifler…

Genetik olarak tüylenme sorunu yaşıyorsanız batık oluşumu daha fazla olabilir. Batıkları cımbız ile çıkarmaya çalışmak cildinizde iz bırakabilir. Sir ağda, jilet veya farklı ağdalarla bacaklarınızı düzenli olarak alsanız bile batık tüyler her zaman rahatsızlık vericidir. Yaz aylarının gelmesi ile kabusa dönüşen batık tüyler için güzellik merkezine gitmenize gerek kalmadan pürüzsüz bacaklara sahip olabilirsiniz.
İşte pürüzsüz bacaklar için evde yapabileceğiniz bazı doğal maske tarifleri;
DENİZ TUZUYLA BATIK MASKESİ YAPIMI
Malzemeler;
1 tatlı kaşığı deniz tuzu
1 limon kabuğu rendesi
1 kahve fincanı taze sıkılmış elma suyu
2 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı gül yağı
1 yemek kaşığı lavanta yağı
3 yemek kaşığı öğütülmüş yulaf
2 yemek kaşığı el ya da vücut kremi
Hazırlanışı;
İlk olarak ılık duş alın ve bacaklarınızı keseleyin. Ardından tüm malzemeleri karıştırın ve bacaklarınıza sürün. 10 dakika bekledikten sonra maskeyi bacaklarınızdan ovarak çıkarın. Etkili sonuçlar için bu maskeyi haftada 1 kere uygulamanız gerekebilir.
KAHVELİ BATIK MASKESİ TARİFİ
Malzemeler;
1 kahve fincanı kahve telvesi
1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi
Yarım kahve fincanı himaliya tuzu
1 tatlı kaşığı kekik yağı
1 tatlı kaşığı limon yağı
Hazırlanışı;
Hepsini iyice karıştırın ve tüm bacaklarınıza yayın. 5 dakikanın ardından bacaklarınızdan ovarak çıkarın.