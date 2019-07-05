Pürüzsüz cilt için maske yapımı… 2 dakikada yapabileceğiniz güzellik maskesi tarifi…

Cildimiz bizim en iyi dostumuz olmalıdır. Marka kıyafetler, pahalı makyaj ürünleri bile tek başına bizim güzel görünmemize yeterli olmayacaktır. Pürüzsüz bir cilt her zaman dikkat çeken bir ayrıntıdır. Cildinizin ışıl ışıl olması sizin her koşulda daha genç ve dinamik olmanızı sağlayacaktır. Pürüzsüz bir cilt için , cildinizi temiz tutmak ve maske ile cildinizin ihtiyaçlarını karşılamak yeterli olacaktır. Haberimizden pürüzsüz cilk için maske yapımını öğrenebilirsiniz.

Her kadın cildinin pürüzsüz olmasını ister. Pratik önerilerle evinizde yapacağınız bir takım maskelerle harikalar yaratabilirsiniz. Makyajın getirdiği güzellik geçici olmakla birlikte uzun süre kullanımında ciltte bir takım sorunlar meydana getirmektedir. Yapacağınız besleyici maskeler cildinize dışarıdan besleyerek cilt kusurlarının önüne geçecektir. Sağlıklı beslenme ve spor her zaman çok önemlidir. Düzeli yapılan egzersiz hem vücudun çalışmasına yardımcı olacak hem de cildin yenilenmesini sağlayacaktır. Bunun yanı sıra yediklerimizde büyük önem taşımaktadır. Tükettiğimiz ürünlerin sağlıklı besinler olması da son derece önemlidir.

Yağlı karma ve kuru cilt hangisine sahip olursanız olun evde yapacağınız doğal maskeler cildinize herhangi bir yan etki sağlamayacaktır. Siyah noktalar, genişlemiş gözenekler, sivilceler ciltte kötü bir görünüme sebep olur. Kimse böyle bir cilde sahip olmak istemez. Kolaylıkla pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz Üstelik bunun için tonla para harcamanıza gerek bile yok. Evinizdeki doğal ürünler size hem zamandan tasarruf sağlayacak hem de pürüzsüz bir cilde sizi adım adım götürecektir. Cildinize ara ara mutlaka peeling yaparak cildinizin ölü hücrelerden arınmasını sağlamalısınız. Yalnızca karbonat ve su ile cildinizi hafif ovarak derinlemesine temizler ve maskelerin etkinliğini kalıcı hale getirirsiniz. Temiz bir cilt bakım için ideal bir cilttir. Yapacağınız uygulamalar tamamen nüfuz ederek ve sağlıkla parlamasını yardımcı olur. Cilt bakımlarını elinize vücudunuza saçınıza istediğiniz sorunlu bölgelerinize yapabilirsiniz. Uygun bir maske seçerek sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. Yaşınız kaç olursa yapabileceğiniz pürüzsüz cilt maskesinden bahsetmek gerekirse; İşte domates maskesi tarifi…

PÜRÜZSÜZ CİLT İÇİN DOMATES MASKESİ YAPIMI

Domates içeriğindeki vitaminlerle adeta cilt dostudur. Cilt renginin açılmasının yanı sıra cilt lekelerinin azalmasına yardımcı olacaktır.

YAPILIŞI;

Bir iki tane domatesi robottan geçirerek püre haline getirin daha sonra cildinize uygulayıp 15 dakika beklettikten sonra bol su ile durulayın. Bu maske sivilcelerinizi azaltmanın yanı sıra cildinizi besleyip onaracaktır.