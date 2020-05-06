Pürüzsüz bir makyajın sırrı elbette ten makyajıdır. Kusursuz ve pürüzsüz görünmenizi sağlayacak bazı ipuçları sizi dilediğiniz ipeksi görünüme kavuşturmaya yardımcı olur. Peki pürüzsüz makyaj nasıl yapılır? İşte bebek gibi görünmenizi sağlayacak ten makyajı için uygulamanız gereken tüm detaylar haberimizde…

Pürüzsüz bir ten makyajında ilk şart cildini makyaja hazırlamaktır. Bunun için cildine gereken temel bakımı uygulamak için tonik uygulayabilirsiniz ardından cilt tipine uygun bir nemlendirici sürerek ilk adımı atabilirsiniz.

Cildinizi ne kadar temizleseniz de tonik uyguladığınızda cildinizde hala kir kalıntılarının kaldığını görebilirsiniz. Bu nedenle cildinde kalan kirleri derinlemesine temizleyerek pürüzsüz makyaja cildinizi hazırlayabilirsiniz.

Tercih ettiğiniz nemlendiricinin cilt tarafından çabuk emilen ve hafif bir nemlendirici olması önemli. Nemlendirici cildinizin tüm gün parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur.

MAKYAJ BAZI İLE PORSELEN GİBİ BİR CİLT

Makyaj bazı cildinizde gözenek ve kusurları gizleyici özelliğe sahiptir. Özellikle kusurlu bir cilde sahip kişiler baz ile cildini fondötene hazırlayabilir. Bu işlem ciltle makyaj arasında katman görevi görerek tenin pürüzsüzleşmesine yardımcı olur. Elbette makyaj bazı kullanmak zorunda değilsiniz ancak kusurlu ciltler için iyi bir yardımcıdır.

FONDÖTEN UYGULAMASI

Cilt bakımının ardından iyi bir fondöten ile pürüzsüz bir görünümünüzü tamamlayın. Pürüzsüz bir görünüm için cildinizi yormayan ama kapatıcılığı yüksek bir fondöten tercih etmeniz gerekir. Aynı zaman da ten renginize uygun bir fondöten görünümünüzü daha da etkili kılacaktır.

MAKYAJ SABİTLEME SPREYİ

Makyaj sabitleme spreyi özellikle yaz aylarında makyajınızın cildinizden akmamasını ve taze kalmasını sağlar. Makyajınızı bitirdikten sonra 20-30 cm uzaklıktan yüzünüzün her bölgesine gelecek şekilde sıkmanız yeterli.