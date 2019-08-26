Renkli tırnaklar sonbahara damga vuracak!

'Tırnakların trendi mi olurmuş' dediğimiz günler geride kalırken, artık 'Bu yılın tırnak modası ne olacak?' diye düşünmeye başladık. Bir sanat eserine dönüşen tırnaklardan sonra, şimdi de renkli tırnaklar sonbahara damga vurmaya hazırlanıyor.

2019 yazının bitmesine yakın tırnaklar renkleniyor. Sonbahara girerken, birbirinden renkli ojelerle, kendi zevkinize göre boyayabileceğiniz tırnaklarınızla dikkat çekmeye hazır olun. Tek renk ojeleri tarihin tozlu sayfalarına gönderecek olan bu trendi evde kendiniz de rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Kısa ve yuvarlak, oval, badem şeklinde törpülenen tırnaklarda tercih edilen renkli ojelerin üstüne aplike işlemeler, dantel motifleri, ya da farklı desenler de yapabilirsiniz.

Nude tonlardan tropik paletlere ve cüretkar neon görünümlere birçok farklı renk yelpazesiyle ele alınan bu manikür modeli sıcak yazın kapanış döneminde gün batımı renkleriyle yeniden yorumlanıyor.

Sonbahara yavaş yavaş yaklaştığımız şu günlerde siz de kendi renk skalanızı oluşturun, tırnaklarınıza renk katın…

