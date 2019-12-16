Rezene çayının yapılışı… Rezene çayı ne kadar içilmeli?

Rezene çayı soğuk kış günlerinde öksürük, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar için şifa kaynağıdır. Sancıları dindirmenin yanı sıra sakinleştirici etkiye sahiptir. Anne sütünü arttırmaya yardımcı olur ve çocukların iştahlarının açılmasını sağlar. Peki, rezene çayı ne kadar içilmeli? İşte rezene çayının yapılışı...

Lezzeti ve hoş kokusu ile yemeklerin olmazsa olmazı rezene eskilerden bugüne bitkisel tedavi olarak kullanılmıştır. Fosfor, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve bol miktarda A ve C vitaminlerinden zengindir. Genellikle kurak ve kayalık yerlerde yetişebilir. Bazı bölgelerde yöresel olarak ekmek yapımında kullanılır. Vücutta biriken toksin maddelerin dışarı atılmasını sağlar. İdrar söktürücüdür ve vücuttaki ödemin giderilmesine yardımcı olur. Tek başına cilde sürüldüğünde cildi arındırıcı ve yatıştırıcı özelliğe sahiptir. Siyah nokta ve sivilcelerin oluşumunu engeller. İşte rezene çayının yapılışı…

REZENE ÇAYI TARİFİ

Cezvede yaklaşık 1 bardak su kaynatılır ve içerisine 2 çay kaşığı rezene otu ilave ederek 10dakika demlenmeye bırakılır. Çayınızı süzgeç yardımı ile fincana süzerek içebilirsiniz. Dilerseniz 1 çay kaşığı bal ilave ederek tatlandırabilirsiniz.

REZENE ÇAYI NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Rezene çayı kilo almak isteyenler için idealdir. İştah açıcı özelliğinden dolayı yemeklerden 1 saat önce içilmelidir. Emziren anneler günde 4-5 fincan rezene içerek sütünü arttırabilir ve bebeğin gaz problemlerinin de giderilmesini sağlar. Şişkinlik ve hazımsızlık sorununuz varsa sindirimi rahatlatmak için yemek yedikten 1 saat sonra 1 fincan tüketebilirsiniz.