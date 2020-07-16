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Rihanna Fenty Skin markasını kurunca hayranları tarafından linç edildi
Rihanna Fenty Skin markasını kurunca hayranları tarafından linç edildi
Çok uzun bir süredir albüm yapmak yerine ardı ardına yeni markalarının tanıtımını yapınca hayranları tarafından linç edildi. Son olarak Fenty Skin markasını çıkardığını duyuran şarkıcıya 'Sen albüm yapmayı bırak anca yeni marka çıkar. Müzik dünyasından silineceksin' yorumları yapıldı...
Güzellik 16 Temmuz 2020 - 13:54

Dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve iş kadını Rihanna, cilt bakım ürünlerinden oluşan yeni markası Fenty Skin’i tanıttı ve 31 Temmuz’da piyasada olacağını duyurdu. Ünlü ismin bu paylaşımından sonra ise özellikle hayranları Rihanna’yı adeta linç etti.
Barbadoslu sanatçının çok uzun bir süredir albüm çıkarmak yerine kendi markalarına yönelmesi, takipçilerini çileden çıkardı. Pek çok kişi ‘Sen albüm yapmayı bırak anca yeni marka çıkar. Müzik dünyasından silineceksin’ benzeri yorum yazdı.

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