Rihanna yeni güzellik markasının hazır olduğunu duyurdu

Dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve iş kadını Rihanna, karantina günlerinde dahi dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyor. Fenty Beauty ile güzellik sektörünün en çok satış yapan markaları arasında üst sıralarda yer alan Rihanna, şimdi de Fenty Skin’in yakında piyasada olacağını duyurdu.



Gerçekleştirdiği röportajda yakında yeni markasını sunacağını söyleyen Rihanna, ürünlerin isimlerini bile belirlemiş. Cilt bakım, vücut ürünlerini kapsayacak olan Fenty Skin’in çıkış tarihi ise henüz belli değil.