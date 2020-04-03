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Rihanna yeni güzellik markasının hazır olduğunu duyurdu
Rihanna yeni güzellik markasının hazır olduğunu duyurdu
Rihanna, güzellik markası Fenty Beauty'den sonra şimdi de Fenty Skin markasının yakında piyasaya çıkacağını, markanın cilt ve vücut bakımıyla alakalı olduğunu açıkladı...
Güzellik 3 Nisan 2020 - 11:56

Dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve iş kadını Rihanna, karantina günlerinde dahi dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyor. Fenty Beauty ile güzellik sektörünün en çok satış yapan markaları arasında üst sıralarda yer alan Rihanna, şimdi de Fenty Skin’in yakında piyasada olacağını duyurdu.

Gerçekleştirdiği röportajda yakında yeni markasını sunacağını söyleyen Rihanna, ürünlerin isimlerini bile belirlemiş. Cilt bakım, vücut ürünlerini kapsayacak olan Fenty Skin’in çıkış tarihi ise henüz belli değil.

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