Röfle nasıl yapılır? Tarakla röfle yapımı…

Röfle saç aralarında saça ışıltı veren boyama işlemidir. Kadınlar arasına yıllardır tercih edilen röfleler doğru tonlamalarla harika sonuçlar verebiliyor. Röfle yaptıracak kişiler mutlaka ten rengi ve saç rengine uygun tonlar seçerek doğal bir görünüm kazanmalıdırlar. Peki, röfle nasıl yapılır? İşte kendi röflesini yapmak isteyenlere tarakla röfle yapımı tüyoları...

Saçlarının hep aynı görünümünden sıkıldıysanız ve saçlarınıza canlılık ve ışıltı katmak istiyorsanız saçlarınıza röfle yaptırabilirsiniz. Röfle, saçın renginden bir iki ton farkla yapılan saç boyama işlemidir. Saçları tutam tutam ayırarak yalnızca ayrılan bölgelere uygulanmaktadır. Kuaförde maliyeti sizi zorluyorsa röfleyi evde dilediğiniz gibi yapabilirsiniz.

TARAKLA RÖFLE YAPIMI

Röfle için satın aldığınız setin kullanma talimatını dikkate alarak uygulama yapmalısınız. Röfle aslında zor bir işlem gibi gözükse de doğru yöntemlerle uygulanması oldukça pratik bir hale gelebiliyor. Özellikle tarak ile yapılan röfle hem pratik hem de daha profesyonel bir sonuç çıkarabiliyor. Röfle nasıl yapılır? İşte tarakla röfle yapımı…

1.Röfle için özel olarak kullanılan tarak daha geniş ve üç kattır bu özelliği sayesinde gölge yapmayı sağlar.

2.Öncelikle tarağı aplikatöre taktıktan sonra bir kağıt parçası üzerinde boyayı dışarı ne kadar verdiğini kontrol etmelisiniz.

3.Bir tutam saçı aldıktan sonra aplikatörü saç köklerine dikey tutarak ayırdığınız saçınıza aşağı doğru sürün.

4.Saçınıza boya uygularken boyanın ayarını değiştirmeden saçınıza aynı şekilde uygulamaya devam edin.

5.Röfle seti içerisindeki bekletme süresine göre bekleterek saçlarınızı ılık su ile iyice şampuanlayın ve saç kremi uygulayarak durulayın.