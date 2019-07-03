Saç bakımı için zeytinyağlı öneriler.. İşte zeytinyağı ile yapılan 3 farklı saç maskesi…

Saçlar özellikle kadınlar için büyük önem taşır. Saç için çeşit çeşit kozmetik ürün bulunmaktadır. Doğal saç bakımı ürünleri denilince de akla ilk gelen ürünlerden biri tartışmasız zeytinyağıdır. Zeytinyağı ile hem cilt hem saçlarımız için kusurları ortadan kaldırıcı maskeler yapmak mümkündür. İşte saç bakımı için zeytinyağlı öneriler...

Zeytinyağı içeriğindeki vitaminler açısından zengin ve son derece sağlıklı bir yağdır. Özellikle Ege bölgesinde doğal sızma zeytinyağı meşhurdur. Sofraların baş tacı, zeytinyağlı yemeklerin asıl lezzeti olan bu yağ cilt sorunlarımıza da iyi geldiği bilinmektedir. Özellikle kuruyan ve yıpranan saçlar için zeytinyağı mükemmel bir üründür. Saç ve cilt sağlığının yanı sıra kanser riskine karşı korurken karaciğer ve kemik sağlığı için yararlı bir yağdır. Antik dünyada sıvı altın olarak nitelendirilen bu yağı salatalarınızda ve yemeklerinizde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Yüksek oranda E vitamini içerdiğinden dolayı cildi güneşin ve rüzgarın zararlı etkilerine karşı koruyucudur. İltihaplanmalardan, cilt kanserinden, gül hastalığı ve aknelerden korumaya yardımcı olur. Yaşlanmayı geciktiren bu yağ günümüzde cilt ve saç sağlığı için bulunmaz bir nimettir. Öyleyse saç bakımı için zeytinyağlı öneriler nelerdir görelim.

ZEYTİNYAĞLI SAÇ MASKESİ TARİFİ 1

1 çay bardağı zeytinyağını hafif ısıtın ve yağın içine yarım limon 2 tatlı kaşığı bal ilave edin ve tüm saçınıza diplerinden başlayarak yedirin. 15 dakika sonra saçlarınızı ılık su ile durulayın. Saçınızdan maskeyi arındırdıktan sonra şampuanınızdan az miktarda alarak saçlarınızı tekrar yıkayın. Bu maske ile saçlarınız ipek gibi yumuşacık ve parlak olacaktır.

ZEYTİNYAĞLI SAÇ MASKESİ TARİFİ 2

Eşit miktarda zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağını karıştırın ve saçlarınıza dipten uca kadar masaj yaparak yedirin. Bu karışımı kafa derinize iyice nüfuz etmesi için bone ile kapatarak ortalama 30 dakika bekleyin ve ardından bol su ile durulayın. Bu maskeyi haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞLI SAÇ MASKESİ TARİFİ 3

Bir iki çay kaşığı sızma zeytinyağını ısıtın ve saç uçlarınıza iyice yedirin. Bütün gece bırakın saçlarınız zeytinyağı ile onarılsın. Bu uygulamayı her gün yapabilirsiniz.