Saç botoksu nedir, nasıl yapılır? Saç botoksu ne kadar etkilidir?

Saç botoksu nedir, nasıl yapılır? Saç botoksu ne kadar etkilidir?

Kıvırcık, dalgalı, düz, kalın telli ve ince telli olmak üzere herkesin saç yapısı birbirinden farklıdır. Elbette istediğimiz an saçlarımızı istediğimiz görünüme sokmamız mümkün ancak, saça yapılan ısı işlemleri yalnızca 1-2 gün için bizi idare ederken aynı zamanda saçımıza her uygulamada zarar verir ve saçlarımızı şekle sokarken çok çaba sarf etmemize neden olabilir. Günümüzün popüler bakım ürünleri bu zararı en aza indirmemize yardımcı olur. En popüler bakımlardan biri olan saç botoksu hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz. Saç botoksu nedir, nasıl yapılır? Saç botoksu ne kadar etkilidir?

Güzellik sektörünün gitgide ilerlemesi ile herkes bundan yararlanarak güzelliğini daha çok ön plana çıkarabiliyor. En yeni trendlerden biri olan saç botoksu özellikle kadınların yüzünü güldürecek yöntemlerden biridir.

Saçlar tıpkı cilt gibi zamanla dolgunluk ve elastikiyetini kaybeder. Mat ve cansız saçlarınızı artık kestirmeye gerek kalmadan saç botoksu uygulaması ile sağlıklı bir şekilde uzatmanız mümkün.

SAÇ BOTOKSU NEDİR VE NE KADAR KALICIDIR?

Saç botoksu saçların ihtiyacı olan vitaminleri kazanmasına yardımcı olur. Protein, keratin ve amino asitler saç tellerine yüklenerek saçların daha dolgun, canlı ve sağlıklı olmasını sağlar. Saçın ihtiyacı olan bu maddeler saçların gençleşmesini ve saçların pürüzsüzleşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda saç botoksunun kalıcılığı sanıldığı kadar kısa değildir. Bakımlar ihmal edilmediği takdirde ortalama 5-6 ay arasında değişebilir.

SAÇ BOTOKSU NASIL YAPILIR?

Saç botoksu ile sabah uyandığınızda kabaran ve elektriklenen saçlarınıza veda edebilirsiniz. Bu uygulamayı yaptırmadan evvel ilk olarak uzman bir kuaföre başvurman gerekebilir. Saç botoksu saç liflerini keratin gibi bir dolgu maddesiyle kaplayan derin bir bakım tedavisidir. İçerikler ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Saç botoksu sonrası kullanılan şampuan ve kremlerini kuaförün önerdiği gibi düzenli olarak kullanman gerekebilir.