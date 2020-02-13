Tarzınız ne olursa olsun kaşlar kişiliğinizi ve güzelliğinizi belirler. Bu nedenle güzel görünümlü bir kaş daha estetik ve bakımlı görünmenizi sağlar. Aynı zamanda genel görünümünüze değişim katar ve görselliğinizi büyük oranda etkiler. Peki kaşlar nasıl boyanır? Saç boyası ile kaş boyanır mı?

Cilt ve saç güzelliği için birçoğumuzun düzenli ya da düzensiz uyguladığı bazı yöntemler bulunabilir ancak sıra kaşlara geldiğinde çoğumuz ihmal ederiz. Kaşlar yanlış alındığında, bakım yapılmadığında dökülmeye ve seyrelmeye başlar. Dökülmüş ve incelmiş kaşlara kimse sahip olmak istemez çünkü yüzde hem bir belirsizlik hem de dağınık bir görüntü sergiler. Bu nedenle kaşlara zarar vermek doğru olmayacaktır. Özellikle cımbız kullanırken dikkatli bir seçim yapmak kaşlarınızın zarar görmesini engelleyecektir.

Gür ve net görünümlü kaşlar bakışlarınızı değiştirir ve yüzünüzün daha güzel görünmesini sağlar. Bunun için bazı yöntemler uygulayabiliriz. Örneğin, kaş kalemi, kaş boyası gibi çözümler bir anda havanızı değiştirebilir. Bunların yanı sıra daha uzun ömürlü kullanabileceğiniz bir yöntem ise saç boyasıdır. Saç boyası ile kaş boyamak oldukça yaygın ve her kadının saçının boyandığı esnada uyguladığı yöntemlerden biridir.

SAÇ BOYASI İLE KAŞLARI BOYARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kaşları boyamadan önce mutlaka temiz olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca maskara fırçası kullanarak saç boyasını kaşlarına eşit şekilde dağıtabilirsin. Saç boyası kalın telli saçlar için uygulanan boyama işlemidir bu nedenle kaşları boyarken daha hızlı etki eder. Kaşlarda daha kısa süre tutmalı ve rengini sürekli kontrol etmen gerekebilir. Kaşların istediği rengi aldığında hemen yıkaman gerekebilir.