Saç derisinde kabuklanma ve pullanma birçok kişide görülebilen bir cilt problemidir. Saç diplerinin soyularak pul pul dökülmesi ile ortaya çıkan bu problem saç köklerine zarar vermenin yanı sıra ve saç derisinde yaralar oluşmasına neden olabilir. Peki, saç derisinde kabuklanmaya ne iyi gelir?

Saç derisinin yeterince hava almaması nemsiz ve kuru kalması saç diplerinde kabuklanmanın en yaygın nedenlerindendir. Aynı zamanda psikolojik nedenler, mantar, sedef, egzama, saç kıran ve zona hastalıkları da saçlarda kabuklanmayı tetikleyen nedenler arasındadır. Saçların aşırı derecede sıcak suya maruz kalması, kimyasal içeren ürünlerin çok sık kullanılması ve yeteri kadar hijyenin sağlanmadığı durumlar da saç derisinde kabuklanma sorunu ile çok sık karşılaşılabilir. Saç derisindeki kabuklanma probleminin alerjik reaksiyonlardan dolayı kaynaklandığını düşünüyorsanız saçlarınız için kullanacağınız ürünlerin doğal ürünler olmasına özen göstermelisiniz ancak, herhangi bir enfeksiyona bağlı bir saç derisi kabuklanma sorununuz var ise dermotoloji uzmanına başvurmanız gerekebilir.

Bir diğer yol ise saçlarınızdaki kabuklanma problemini ortadan kaldırmak için bitkisel yollara başvurarak bu sorununuza çözüm bulabilirsiniz. Peki saç derisindeki kabuklanmaya nasıl bir bitkisel çözüm uygulanabilir. İşte saç derisindeki kabuklanma probleminiz ortada kaldırmaya yardımcı olacak doğal tedavi yöntemleri…

SAÇ DERİSİNDEKİ KABUKLANMAYA KARŞI DOĞAL YÖNTEMLER

ELMA SİRKESİ

Saç derisindeki ph seviyesini dengeleyen elma sirkesi saç derisi problemlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bir miktar elma sirkesini suyla karıştırın ve saç derinize masaj yaparak uygulayın ve 15-20 dakika bekleyin. Ardından saçlarınızı ılık su ile durulayın.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı yüksek oranda nemlendirici özelliğe sahiptir ve saç derisindeki kepek ve kabuklanma problemini ortadan kaldırır. Küçük miktarda zeytinyağını saç derinize masaj yaparak sürün ve 2-3 saatin ardından saçlarınızı organik bir şampuanla yıkayın.