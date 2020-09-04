Saç detoksu nedir, ne işe yarar?

Detoks denilince son günlerde oldukça popüler olan vücut detosku akıllara geliyor. Vücuttan toksinleri attığımız oldukça sağlıklı bu yöntemi peki, saçlarınız için uygulamayı hiç düşündünüz mü? O halde toksit maddeleri bu defa saçlardan uzaklaştırmayı deneyin. Yıpranan ve cansızlaşan saçlarınızı sağlığına kavuşturmak ve saç derisindeki tüm birikintileri temizlemek için saç detoksu saçlarınızın yeniden hayata kavuşmasına yardımcı olabilir. Peki saç detoksu nedir? Saça ne gibi yararlar sağlar?

SAÇ DETOKSU NEDİR?

Detoks saçınızda yeni bir başlangıç için yapmanız gereken ve aslında saçınızın ihtiyaç duyduğu bir yöntemdir. Yalnızca saçlarınızdaki kir ve hasarı ortadan kaldırmakla kalmaz ayrıca kullandığınız saç bakım ürünlerinin bıraktığı birikintileri de ortadan kaldırmaya da yardımcı olur. Saç derinizde oluşan kalıntılar bir tabaka oluşturabilir ve bakım yaparken uyguladığınız tüm yöntemlerden kafa deriniz yaralanmayabilir. Detoks saçlarınızı derinlemesine temizler ve tüm bakım rutinlerinin saç derinize ve saç tellerinize nüfuz etmesini sağlar.

SAÇLAR NEDEN DETOKSA İHTİYAÇ DUYAR?

Sağlıklı saçlara sahip olmak için düzenli olarak saçlarınızı yıkamak temizliğini sağlamak için yeterli değildir. Hava kirliliği, şampuanlar, kireçli sular saç derisinde birikerek zamanla hasara neden olabilir. Dolayısıyla saç derisindeki bu birikintileri temizlemek için saç derisinin tedavi edilmesi gerekir. Bu nedenle yumuşacık, gür ve daha güçlü saçlara sahip olmak için saç detoksu yapmak gerekebilir. İşte şimdi, saç detoksunun nasıl yapıldığını adım adım sizlerle paylaşacağız.

SAÇ DETOSKU NASIL YAPILIR?

SAÇ DERİSİNDE DERİNLEMESİNE TEMİZLİK SAĞLAYIN

Saçlarınızın daha bakımlı ve sağlıklı görünmesi için saç derinizin kepekten ve kalıntılardan temizlenmesi gerekir. Bu sayede saç derinizden ölü derileri kaldırabilirsiniz. Bunun için selenyum sülfür, pritiyon çinko ve salisilik asit içerikli şampuanlarla saçlarınızı yıkayın.

ISI İŞLEMLERİNDEN KAÇININ

Saçlarınıza uyguladığınız ısı işlemleri ile saçlarınızın daha bakımlı ve sağlıklı görünecektir. Ancak saç düzleştirici, maşa ve saç kurutma makineleri saçlarınızda olağanüstü bir yıpranmaya neden olabilir. Bunları kullanacak olursanız ısıya karşı koruyucu spreyler kullanmanız daha faydalı olacaktır. Bir müddet saçlarınızı kendi haline bırakın.

NEMLENDİRİN

Kuru saç telleri ile baş etmek her zaman zordur. Şekle sokmak ve en önemlisi görünümlerini iyileştirmek için neme ihtiyaç duyarlar. Yaygın bir sorundur ve birçok kişi kuru kafa derisindeki pul pul dökülme problemlerinden rahatsızlık duyabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için zeytinyağı, argan yağı ve Hindistan cevizi yağı harika bir yöntemdir. Haftada bir defa saçlarınıza bu besleyici yağlarla bakım yapın ve 30 dakika beklettikten sonra saçlarınızı yıkayın.

ÇAY AĞACI YAĞI İLE SAÇLARINIZI ONARIN

Uzman dermatologlar tarafından önerilen çay ağacı yağı saçtaki kepek ve saç derisindeki sivilceler için mucizevi bir yöntemdir. Bunun için 5-6 damla çay ağacı yağını kafa derinize uygulayın ve dairesel hareketlerle masaj yapın. Bu şekilde 5 dakika bekledikten sonra ılık su ile yıkayın.