Saç diplerinde neden sivilce oluşur? Nasıl müdahale edilir?

Akne problemi vücudun birçok bölgesinde yaygın olarak görülen ancak nadir de olsa kafa derisinde de ortaya çıkan cilt sorunudur. Vücudun diğer bölgelerinde oluşan sivilcelere göre tedavisi daha zahmetli olan saç diplerindeki bu sivilceler genellikle kızarıklık ve kaşıntıya neden olur. Ayrıca saç diplerinden uzaklaştırılmadığında rahatsızlık hissi verirler. Peki saç diplerinde sivilce neden oluşur? Nasıl müdahale edilir? İşte merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Tıkanmış gözenekler sivilce ve akne oluşumuna neden olurlar. Bu durum kafa derisinde de aynıdır. Kafa derisindeki sivilceler başın arkası da olmak üzere kafa derisini etkisi altına alabilirler. Vücuttaki yağ bezlerinin (sebiumun) ortaya çıkardığı salgı, saç köklerine ve saç kanalları ile bağlanarak kafa derisindeki aşırı yağlanma sonucu gözenekler tıkanır. Kafa derisi nefes alamayınca iltihap oluşur ve sivilceler meydana gelir. Sivilce oluşumuna neden olan yaygın nedenler arasında stres, depresyon ve psikolojik sorunlar yer alır. Ayrıca saç derisindeki sivilce oluşumunun diğer yaygın nedenleri arasında saç temizliğine önem vermemek, saç bakım ürünleri, jöle ve saç kremleri gibi saç derisinde gözenekleri tıkayan ürünlerin kullanımını örnek vermemiz mümkün. Bunların yanı sıra aşırı terlemenin sebep olduğu yağlanma sorunu da saç diplerinde sivilce oluşumuna neden olabilir. İşte saç derinizi sağlığına kavuşturacak bazı öneriler…

– Saçlarınızın temizliğine önem vermelisiniz çünkü aşırı yağlanma ve terleme saç köklerinin tıkanmasına neden olabilir. Özellikle yoğun bir egzersiz sonrası saçlarınızı yıkamaya özen gösterin.

– Sivilcelere elinizle müdahale etmekten, sıkmaktan kaçının.

– Saç spreyi, saç jölesi gibi saç bakım ürünlerini kullanmamaya özen gösterin.

– Cilt sağlığınız için A, D ve E vitaminlerini arttırın.

– Tükettiğiniz yiyeceklerden olduğunu şüpheleniyorsanız, hangi yiyeceklerin tetiklediğini görmek için neler yediğinizi not edin.

– Aknelerin üzerine salisik asit içeren kremler uyguladığınızda sivilcelerdeki iltihaplanma sorunlarını tedavi edebilirsiniz. Antibakteriyel ve salisik asit içeren bu tip kremleri uygulamanıza rağmen sivilceleriniz geçmiyorsa uzman bir dermatoloğa başvurmanızda fayda bulunur.

KAFA DERİSİNDEKİ SİVİLCELERE DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

MALZEMELER

Elma sirkesi

Su

NASIL YAPILIR?

Aynı ölçülerdeki elma sirkesi ve suyu karıştırın ve bu su ile ağırlıklı olacak saç diplerinize gelecek şekilde saçlarınıza dökün ve 10 dakika beklettikten sonra durulayın.

DOMATES SUYU

MALZEMELER

Yemek kaşığı domates suyu

Yarım kaşık bal

Birkaç damla limon suyu

NASIL YAPILIR?

Malzemeleri bir kabın içinde karıştırdıktan sonra kafa derinize masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık 5-10 dakika beklettikten sonra yıkayın. 2-3 günde bir sivilceler geçene kadar uygulayabilirsiniz.