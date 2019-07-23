Saç dökülmesi günümüzde cinsiyet ayırmaksızın hemen hemen herkeste görülen, psikolojik olarak bazen bir takıntı haline getirilen bir problemdir. Bazen yaşanan stres, demir eksikliği, kullanılan ilaçlar, mevsimsel geçişler nedeniyle saçlarda dökülmeler görülebilir. Dökülmeleri engellemek için bitkisel ürünlerden faydalanılabilir. İşte saç dökülmesi için bitkisel öneriler...

Günümüzde ciddi saç dökülmesi sorunu yaşayanlar saç ektirme gibi tedavi yollarına başvurmaktadır. Kadınlara oranla erkeklerde sık rastlanılan saç dökülmesi kelliğe kadar gidebilir. Uzun dönemli saç dökülmeleri ciddi rahatsızlıklarının habercisi olabilir. Bir insanda günde ortalama 100 tel saç dökülmesi normal sayılır. Saç teli ortalama 5-6 yıl yaşar ve zamanla dökülür. Saçlarınızı tararken veya duş sırasında fazlaca saçınız dökülüyorsa mutlaka uzman bir doktora başvurmanız gerekebilir. Bazen genetik faktörlerde saç dökülmesine yol açmaktadır. Düzenli beslenme, uyku gibi faktörler saç dökülmesi probleminizi büyük oranda azaltabilir. Ciddi sağlık problemlerinden kaynaklanan saç dökülmesi probleminiz yoksa evde bitkisel saç bakım maskeleri ile saçlarınızın sağlıkla uzamasına, dökülmesinin engellemesine hatta yeni saç telleri çıkmasını sağlayabilirsiniz. Evde yapılan bitkisel maskeler saçları onarırken yeniden ışıl ışıl parlamasını ve saçın ihtiyacı olan nemi ve bakımı kazanmasını sağlar. Öyleyse saç dökülmesi için bitkisel neler yapabiliriz devamı yazımızda.

1.SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI MASKE TARİFİ

Tüm saç tipleri için gönül rahatlığı ile uygulayabileceğiniz yumurta maskesi içeriğindeki bol miktar protein ile saçlarınızı besleyecek zeytinyağı ile saçlarınız nemlenirken limonun içerdiği yüksek orandaki c vitamini ile saç derisindeki gözenekler açılacak ve aynı zamanda saç deriniz rahatlayacaktır.

Malzemeler;

– 1 yumurta

– 1 bardak süt

– 3 yemek kaşığı zeytinyağı

– 2 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı;

Yumurtayı kırıp çırpın ve üzerine diğer malzemeleri ilave edin. Saç diplerinize masaj yapar gibi iyice derinize nüfuz etmesini sağlayın. Bu maskeyi bir bone yardımı ile kapatın ve yaklaşık 20 dakika sonra ılık su ile saçlarınızı durulayın.

2.SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI MASKE TARİFİ

Muz maskesi içeriğindeki vitamin ve minerallerle saçın doğal yapısına kavuşmasını saçların nemlenmesini ve gürleşmesini sağlar.

Malzemeler;

– 2 adet olgunlaşmış muz

– 7-8 damla badem yağı

Yapılışı;

Muzu çatalla ezerek badem yağını ilave edin ve karıştırıp saç diplerinize nüfuz etmesini sağlayın. Saçınıza bir bone veya havlu sararak 1 saat beklettikten sonra saçlarınızı ılık su ile durulamanız yeterli olacaktır.