Saç dökülmesi sebepleri nelerdir? Saç dökülmesi tedavisi…

Saç dökülmesi sorunu kişiden kişiye değişen aynı zaman da genetik ve beslenme bozuklarına dayalı olabiliyor. Kimyasal maddelere çok fazla maruz kalmak ve mevsimsel değişimlerin de saç dökülmelerine neden olduğu gözlemlenmektedir. Peki saç dökülmesinin diğer sebepleri nelerdir? İşte saç dökülmesi tedavisi için size yardımcı olacak tarifler...

Saç dökülmesi sorunu başta genetik etmenler olmak üzere vücutta bir takım vitamin eksiklerinden kaynaklanmaktadır. Genellikle çok fazla önemsenmese de saçlarda açılma ve kellik oluştuğunda can sıkıcı olabilir. Çağımızın en büyük sorunu olan stres ve depresyon saç dökülmesi sorunu yaşayan pek çok kişinin ortak sorunu haline gelmektedir. Saç dökülmesi bazı hastalıklardan kaynaklı olabileceği gibi kullanılan ilaçların da saç dökülmelerine sebep olduğu sıklıkla rastlanılan sorunlardandır. Saçlarımız için gerekli çinko, demir, protein, vitamin ve minerallerin yeterli alınmaması saçların dökülmesine, cansız ve mat saç tipi oluşumuna neden olmaktadır. Peki saç dökülmesi nasıl olur? İşite saç dökülmesi tedavisi için kullanılabilecek doğal ürünler…

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL OLUR?

Normal ve sağlıklı bir kafa derisinde bulunması gereken saç teli 100 bin adettir. Günlük olarak 100-150 tel saç dökülmesi normal olarak görülür fakat seneden 3 den fazla tekrarlayan saç dökülmesinin 2-3 ayı aşması bazı hastalıkların habercisi olabilir. Erken yaşta saç dökülmesi sorunu yasayanlar bunu büyük bir stres haline getirebilir. Saçların dökülmeye başladığında ne kadar ve ne aralıklarla döküldüğünü gözlemlemek ve altında yatan sebebi araştırmak saç dökülmesi sorununu ortadan kaldırabilir.

SAÇ DÖKÜLMESİ TEDAVİSİ

Saç dökülmesi sorununuz için tıbbi yardım alabilir ve profesyonel saç ekimi yaptırabilirsiniz. Bunların dışında bitkisel malzemelerle saçların güçlenmesini ve yeni saç oluşumunu sağlayabilirsiniz.

SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELEN YUMURTA VE ZEYTİNYAĞI MASKESİ

Malzemeler;

2 yumurta akı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yapılışı;

Yumurta aklarını ve zeytinyağını güzelce karıştırın. Ardından saç derinize masaj yaparak uygulayın. Saçınıza bir bone takın ve 30 dakika sonra saçlarınızı yıkayın. Bu uygulamayı haftada bir yapabilirsiniz.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ DUDURAN SAÇ MASKESİ

Malzemeler;

1 Su bardağı yoğurt

1 çorba kaşığı bal

2-3 damla limon

1 çorba kaşığı tuz

Yapılışı;

Hepsini karıştırın ve saç diplerinizden uçlarına kadar yedirin. 30 dakika sonra çok sıcak olmayan su ile yıkayın. Sıcak su saça zarar verir bu nedenle saçlarınızı ılık veya soğuk su ile yıkamaya özen göstermelisiniz.