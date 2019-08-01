Kadınların sürekli değişime girerek kendilerini yeniledikleri saçları zamanla yıpranarak mat bir görünüme kavuşmaya neden olur. Saçlar da en az cilt kadar bakımı hak eder. Röfle, saç boyaları, fön ve düzleştirici ile yapılan uygulamalar saçlara zarar vererek temizliği zor bir hale gelebilir ve saçlarda kırıklar oluşabilir. Ama saçlardaki kırıklardan kurtulmak da mümkündür. İşte "Saç kırıkları nasıl temizlenir" sorusunun yanıtı...

Saçlar zamanla yıpranarak güçsüzleşir ve nemini kaybeder böylelikle kırılmalar başlar. Her kadının şikayetçi olduğu saç kırıkları doğru ve düzenli uygulamalarla temizliği sağlanabilmektedir. Parlak ve ışıltılı saçların sırrı kırıklardan arınmış olmalarından geçer. Saçlarda yapılan değişiklikler kadınları mutlu etse de sık yapılan uygulamalar sonucu saçlar büyük ölçüde zarar görür. Saçların en büyük sorunu olan kırıklar bazı yöntemlere giderilebilmektedir. İşte saç kırıklarından kurtulmanın yolları…

SAÇLARINIZI KURUTURKEN DİKKAT EDİN

Duş sonrası fön makinesi ile kurutulan saçlar zamanla nemini ve canlılığını kaybederek kırıklar oluşur. Yapılan bu uygulama ile saçların toparlanması zorlaşabilir. Duş sonrası havlu yardımı ile saçları nazikçe kurulamak kırık oluşumunu engeller.

UÇLARINDAN KESTİRİN

Saç kırıklarından kurtulmanın en kolay yöntemlerinden biri de kuaföre giderek saç uçlarında ki kırıklardan saçları temizletme işlemidir. Bu sayede saçlar kırıklardan temizlenerek daha dolgun ve canlı bir görünüme kavuşur. Saçların uçlarında ki beyaz kısımlarının alınması yeterli olacaktır.

BİTKİSEL YAĞLARDAN FAYDALANIN

Saçlarınıza doğal yollarla nem kazandırabilirsiniz. Saça uygulanan kimyasal ürünler saçlarda geçici bakım sağlar. Doğal içerikli ürünler hem daha kalıcı hem de daha etkili olacaktır. Zeytinyağı, jojoba yağı, badem yağı ve argan yağı saça derinlemesine etki eder.

SAÇ MASKELERİ İLE FARK YARATIN

Saç maskelerinden faydalanabilirsiniz. Düzenli yapılan saç maskeleri ile saçlar yatışır ve ihtiyacı olan nemi kazanarak kırıkların onarılması sağlanabilir. Bu maskeleri yoğun bir hayatınız olsa bile işinizi yaparken aynı zamanda maskeyi saçınıza uygulayabilirsiniz.

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Sağlıklı beslenmeye dikkat edin. Beslenmenizde bol sebze, meyve kuruyemiş, tahıllar ve yağlı balıklara yer verin. Su cildiniz kadar saçlarınız için de oldukça önemlidir. Bol bol su içmek kuru ciltlerdeki nem kaybının yok olmasını sağlar.