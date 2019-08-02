Saç kremi nasıl kullanılır? Saç kremi ne işe yarar?

Saç kremi kullanımı artık neredeyse zorunla hale gelmiş bir üründür. Saç boyası ve saça uygulanan işlemler saçların zaman içinde kurumasına ve sertleşmesine neden olmaktadır. Saç kremi kullanımı sertleşen saçlarda yumuşaklık ve kolay taranma gibi faydalar sağlar. Peki saç kremi nasıl kullanılır?

Saç kremi kadın erkek herkesin kullanabileceği saçların yumuşamasını ve parlamasını sağlarken en önemli özelliği birbirine dolaşan saçların açılmasını sağlar.Özellikle uzun saçlara sahipseniz saç kremi size büyük kolaylık sağlayacaktır. Birbirine dolaşan ve elektriklenen saçlara sahipseniz saç kremleri saçınızdaki bu sorunları ortadan kaldırabilir. Saçlarda kullanılan kimyasal ürünler, kireçli sular ve saça uygulanan işlemler saçların zaman içinde yıpranmasına ve kuru ve sert görünmesine neden olur. Saç kremi sertleşen ve zor şekil alan saçların parlaklık ve yumuşaklık kazanmasına neden olur. Çocuklarınızın saçını tararken açılmıyor ve canı yanıyorsa saç uçlarına saç kremi uygulayabilirsiniz. Saç kremi durulanan ve durulanmayan olmak üzere iki çeşittir.

DURULANMASI GEREKEN SAÇ KREMİ

Sadece uçlarına saç kremi sürmek saç dipleri ile uçları arasında görünüm farkı olmasına neden olabilir. Saçımızı her zamanki gibi yıkadıktan sonra bir miktar saç kremini diplerine değdirmeden özelikle uç kısımlarına sürüp durulayabilirsiniz. Bu nedenle saç diplerine değdirmeden uçlarına doğru yoğunlaştırmak saç diplerinin kabarık durmasını önleyerek saçın bir bütün durmasını sağlar. Saç kremini saçta çok bekletmek dökülme problemleri yaşanmasına neden olabilir. Saç kremini sürdükten sonra hemen durulamak saça zara vermesini engelleyecektir.

DURULANMAYAN SAÇ KREMİ

Durulanmayan saç kremi genellikle kabaran ve dalgalı saçların günlük hayatta kolay şekli alabilmesi için kullanılır. Banyo sonrası saça uygulanır ve daha sonra bir yıkama gerektirmez. Dikkat edilmesi gereken konu, durulanmayan saç kreminin saçta 1 günden fazla kalmaması gerektiğidir. Gerektiğinden fazla saçta kalması saçın yağlı ve kirli görünmesine neden olabilir.

SAÇ KREMİ KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1.Saç kremini haftada bir veya iki kez kullanmanız yeterli olacaktır. Fazla kullanımı saçın nem dengesini bozabilir.

2.Bildiğiniz markaları kullanmak önemlidir. Saç kremlerinin bakım ve onarım sağlayan çeşitlerinden olması saçınızın saha sağlıklı görünmesine neden olur.

3.Saç kremini seçerken saç tipinize göre saç kremi tercih edin. Kesinlikle saç diplerine saç kremlerini uygulamayın.

4. saç kremini saçınızda çok bekletmeyin. Bu yanlış bir uygulama olacaktır ve saçınızın zarar görmesine neden olmaktadır.