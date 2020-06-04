Yüz maskeleri cildinizi beslemeye ve nemlendirmeye yardımcı olurlar. Aynı şekilde saç maskeleri de saç sağlığını ve gücünü arttırmak için benzer görevler görürler. Peki, saç maskesi nasıl kullanılır? Ayda kaç kez saç maskesi yapılabilir?

Saç maskeleri yoğun saç bakım ürünleri ya da derin bakım tedavileri olarak adlandırılabilir. Mutfağınızda bulunan bal, muz, avakado ve hatta yumurta sarısı gibi malzemelerle saç maskesi yapabilirsiniz. Aynı zamanda bunlarla uğraşmak yerine hazır satın alabileceğiniz saç maskeleri de bulunur. Birçok saç maskesi saça ilk uygulamadan itibaren yenilik katar ve saç tellerinize birçok fayda sağlar. Kullandığınız maskenin içeriğindeki malzemelere göre avantajı artar ve saç tipinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Genel olarak saç maskesi kullanımının faydalarını şu şekilde sıralamamız mümkün:

– Daha yumuşak ve parlak saçlar

– Daha az elektriklenme ve kabarma

– Daha güçlü saçlar

– Saç kırıklarında azalma

– Sağlıklı bir kafa derisi

– Nem desteği

SAÇ MASKESİ NASIL KULLANILIR?

Hazır bir saç maskesi satın alırken hangi saç tipine uygun olduğunu ve ne sıklıkta kullanılması gerektiği hakkında hem fikir olmak gerekir. Kullanacağınız zaman okuma talimatını okuyarak saç maskesini nasıl uygulayacağınız hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Diğer saç maskeleri ile genellikle evdeki malzemelerden bir araya getirdiğiniz doğal maske tarifleridir. Hazırlamış olduğunuz maskenizin iyice çırparak malzemelerin birbirine geçmesini sağlamak gerekir. Genellikle nemlendirmek için zeytinyağı, badem ve argan yağı gibi yağlar tercih edilebilir. Bu yağları hafif ısıtarak uygulamak ise saçlarınıza daha iyi nüfuz etmesini sağlayacaktır. Ayrıca saçınıza uyguladığınız maskeyi bir bone ya da streç filmle sararak maskenin daha etkili çalışmasını sağlayabilirsiniz hatta streçle sardığınız saçınızı fön makinesi ile ısıtarak daha iyi sonuçlara kavuşabilirsiniz. Saçınıza maskeyi sürerken dikkat etmeniz gereken diğer bir konu ise maskenin tüm bölgelere eşit bir şekilde yayılmasıdır. Saç diplerinize masaj yaparak saç köklerinizin de mutlaka faydalanmasını sağlayın.

SAÇ MASKESİ YAPARKEN DİKKAT

Evinizde hazırladığınız maskelerin içeriğindeki malzemeler her ne kadar doğal olsa da saçınıza uyguladığınızda beklenmedik bir sorun ortaya çıkabilir. Bu nedenle alerjik bir reaksiyona mahal vermemek için ilk olarak vücudunuzun küçük bir bölgesinde maskenizi test etmenizde yarar bulunur.

SAÇ MASKELERİ NE SIKLIKTA KULLANILMALIDIR?

Saç maskelerini hafta 1-2 kez ayda ortalama 4-8 kere uygulayabilirsiniz. Daha çok saç tipinize ve saç sorunlarınıza bağlı olarak saç maskelerini azaltabilir ya da arttırabilirsiniz.