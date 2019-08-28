Saç maskesi yapmadan önce saçtaki asıl sorunu bilmek ve buna göre bir maske yapmak gerekebilir. Düzenli bir şekilde yapılan saç maskeleri saçların dolgun, parlak ve canlı olmasını sağlar. Saç maskeleri saç derisi ve kökten uca bakım gibi çeşitlere sahiptir. Öncelikle saç deriniz veya saç telleriniz için ne tür bir maske yapacağınızı ve bu maskenin içeriğinin saça olan faydalarını bilmek gerekir. Ayrıca saç tipinize göre maske yapımı da oldukça önemlidir. Örneğin kuru saçlara yağlı saçlar için uygulanan bir maskeyi uygulamak saçınızdaki nemin tam olarak yitirilmesine neden olabilir. Bu ayrıntılara dikkat ederek saçlarınıza gereken vitamin ve minarelleri dışarıdan sağlayabilirsiniz. Peki, saç maskesi nasıl kullanılır? İşte yanıtı…

SAÇ MASKESİ KULLANIMI

* Saç maskeleri yapımı için zamanınız olmuyor ve kozmetik saç ve bakım ürünleri kullanıyorsanız öncelikle aldığınız saç maskesinin içeriğini okumalısınız. Eğer size uygun bir saç maskesi ise saçınıza uygulamadan önce detaylarını, kullanımı, kaç günde bir uygulanması gerektiğini okumalı ve aynı şekilde saçınıza uygulamalısınız.

* Evde doğal bir saç maskesi hazırlayacaksanız saç tipinize ve saç sorunlarınıza göre saç maskesi kullanmanız gerekebilir. Doğal ürünler saça zarar vermez fakat bazı durumlarda alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Bu nedenle böyle bir sorunla karşılaşmamak için öncelikle vücudunuzun herhangi bir yerinde küçük bir test yapabilirsiniz.

* Saç maskelerinin düzenli kullanımı ve bekletme süreleri önemlidir. Saça maske uygularken kafa derisine masaj yaparak tüm kafa derisine ve saçlara maske uygulanmalıdır.

* Doğal yağlarla yapılan saç maskeleri özelikle kuru ve yıpranmış saçların bakım ve onarımını sağlar. badem yağı, argan yağı, Hindistan cevizi yağı gibi bitkisel yağlar saçların gür ve bakımlı olmasını sağlar. Satın aldığınız bu yağları güvenilir bir yerden alarak saçlarınıza maskeler yapabilirsiniz.

* Zeytinyağı saç maskelerinin olmazsa olmaz bitkisel ürünlerinden biridir. Isıtılarak kullanıldığında daha iyi nüfuz ederek nemlenmesini ve canlanmasını sağlar.