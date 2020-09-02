Saç rengi nasıl açılır? Küllü saç renkleri nasıl elde edilir?

Saçlarınızı boyamak istiyor ama doğal görünümünü bozmak istemiyorsanız. Öyleyse, küllü saç renklerini tercih edebilirsiniz. Ayrıca etkileyici bir görünüm kazandıran bu tonlar daha genç görünmenizi sağlayabilir. Küllü saç renginin en büyük özelliği ise esmer, kumral, buğday ya da açık tene sahip herkese çok yakışıyor olmasıdır. Koyu saç rengine sahip kişiler öncesinde açma işlemini uygulayarak küllü saç rengi elde edebilirler. Bunun için saç açıcı sprey ya da kademeli olarak açacağınız kimyasallarla daha iddialı saç renklerini kullanabilirsiniz. Peki saç rengi nasıl açılır? Küllü saç rengi nasıl elde edilir? İşte yanıtları…

Küllü saç rengi, içerisinde gri tonlar barındıran daha çok mat ve donuk bir rengin elde edildiği saç boyama işlemidir. Son günlerde hızlı yükselişiyle kadınların ilgisini çeken bu tonlar küllü sarı, küllü kumral, küllü kahve hatta maviler ve morlarla daha marjinal olmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Saçınız açık tonlarda ise açıcı kullanmadan hemen boyama işlemine geçebilirsiniz. Ancak siyah ya da koyu kahverengi saçlara sahip olanlar saç rengini açtıktan sonra bu işlemi uygulamalıdırlar.

SAÇ RENGİ NASIL AÇILIR?

Saç açıcı kullanırken çok dikkatli olmanız gerekir. Bu nedenle ilk olarak eldiven kullanmalı ve omuzlarını örttüğünüzden emin olmalısınız. Yoğun bir kimyasal içeriğe sahip olduğunda cildinizle birebir temasından kaçınmalısınız.

Saçlarınızı tutamlara ayırın, dikkatli bir şekilde açıcıyı sürün ve tarayarak saç tellerine eşit olarak dağıldığından emin olun. Saç açıcıyı kontrollü bir şekilde bekletmeniz gerekir. Saç açıcının yoğunluğu, kaç volüme olduğu ve bekleme süresini paketin üzerinden okuyun ve talimatlara kesin olarak uymaya özen gösterin.

Açma işlemi sona erdiğinde bol su ile saçlarınızı yıkayın ve ardından bakım kremini kullanın.

KÜLLÜ KUMRAL SAÇ RENGİ EVDE NASIL YAPILIR?

Saçlarınızı küllü kumral saç rengine dönüştürmek için bazı boyaları karıştırmanız gerekir.

İşte kullanmanız gereken boyaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

8.0 Yoğun açık kumral

6.1 küllü koyu kumral

008 yoğun mavi düzleştirici

YAPILIŞI

İlk olarak boyama kabının içerisine yoğun açık kumral boyayı ilave ediyoruz. Ardından küllü kumral boyanın çeyreğini ve 2-3 cm mavi düzleştirici boyayı boşaltıyoruz. Hazırladığımız boyayı saçımıza sürdükten sonra yaklaşık 30 dakika bekleterek sonrasında bol su ile durulayabilirsiniz.