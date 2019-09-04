Saç tebeşiri nasıl kullanılır? Ne kadar sürede çıkar? szcu7

Saç tebeşiri nasıl kullanılır? Ne kadar sürede çıkar? szcu7

Saç tebeşiri saçlara zarar vermeyen geçici boyalardır. Son günlerde trend olan farklı renklerle saçlara marjinal bir tarz katan saç tebeşirleri yıkandığı takdirde kolaylıkla çıkabilen boyalardır. Saç tebeşiri kozmetik ürünleri bulabileceğiniz mağazalarda rahatlıkla bulabilmeniz mümkündür. Peki, saç tebeşiri nasıl kullanılır? Ne kadar sürede çıkar? Tüm bu sorularınızın yanıtları haberimizde...

Saç tebeşiri tek renk ve çeşit çeşit renk paleti ile saçlarında değişiklik arayanlar için satışa sunulmaktadır. Kadınlar saçlarının görünüme yenilik kazandırmak için kuaför salonlarında veya evde saç boyama işlemi yaptırmaktadır ancak saçının rengini çok fazla değiştiren ve saçlarında farklılık arayanlar bu tebeşirlerden kullanarak saçlarına vereceği zararı en aza indirebilir. İstediniz zaman saçınıza uygulayın ve sıkılınca yıkayın hepsi bu kadar. Peki, saç tebeşiri nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde…

SAÇ TEBEŞİRİ NEDİR?

Saç tebeşirini aslında saç spreyleri gibi düşünebiliriz. Saç boyalarından ayıran en önemli özelik ise ilk yıkamada saçtan tıpkı sprey boyalar gibi tamamen arınmasıdır. Hep aynı saçlardan sıkıldıysanız ve kendinize küçük dokunuşlarla yeni bir stil kazandırmak istiyorsanız saç tebeşirini kullanabilirsiniz. Saç tebeşiri ile saçlarınızı dilediğiniz zaman değişik renklerde boyayabilirsiniz. Yukarıda da belirtiğimiz gibi suya dayanıksız olan saç tebeşirini yıkadığınız zaman saçınızdan çıkacaktır.

SAÇ TEBEŞİRİ SAÇA NASIL UYGULANIR?

* İlk olarak saçınıza istediğiniz renkte bir saç tebeşiri satın almalısınız.

* Saçlarınızın temiz olması boyanın saçlarınızda daha iyi ve havalı durmasını sağlar.

* Saç tebeşirinin etrafı boyamaması için bu işlemi banyonuzda yapabilirsiniz. Üzerinizi bir havlu ile kapatarak sıçramasını engelleyebilirsiniz.

* Saç tebeşirini suyun içerisinde güzelce ıslatın.

* Boyamak istediğiniz saçları tutam tutam ayırın diğer bölümleri toka ila bağlayabilirsiniz.

* Islattığınız tebeşiri saçlarınıza yukarı aşağı yönde sürerek boyanın eşit dağılımını sağlayın.

* Saçlarınızı kendi haline bırakarak kurutabilir veya kurutma makinesi ile daha çabuk kurumasını sağlayabilirsiniz.