Saç uzamasına yardımcı olan besinler nelerdir?

Sağlıklı uzayan saçlar için doğru besinler tüketmek ve dengeli beslenmek oldukça önemlidir. Tüketilen bazı besinlerin saç sağlığınıza olan etiklerini öğrenince şaşıracaksınız. İşte saç büyümesini teşvik etmek için yiyebileceğiniz en iyi besinler…

Pek çok insan güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olmak ister. Bu yüzden kimi zaman daha çabuk uzasın diye sürekli saçlarının uçlarını kestirmek zorunda kalabilir, kimi zaman da değişiklik uğruna saçlarına kıyarak uzayacağı günleri bekleyebilir. Hatta çeşitli maskeler, kürler, şampuanlar, yağlar gibi türlü türlü uygulamalar denemenize rağmen hayalini kurduğunuzu uzun, gür ve sağlıklı saçlara bir türlü kavuşamıyor olabilirsiniz. Peki saçınızı içeriden desteklemenin yararlarını hiç düşündünüz mü? İşte saç uzamasına yardımcı olan besinler…

SAÇ UZATAN BESİNLER

YUMURTA

Yumurtada bulunan protein ve biyotin saçların hızlı uzamasına yardımcı olur. Büyük bir kısmı proteinden oluşan saç folikülleri yüksek protein içerikli yumurta tüketildiğinde saç büyümesini teşvik eder. Biyotin, keratin adı verilen, sağlıklı saçların oluşması için gereklidir, bu nedenle saç büyümesi için dışarıdan biyotin takviyesi oldukça yaygındır. Aynı zamanda yumurta selenyum, çinko, ve saçları sağlığına kavuşturmak için birçok yararlar sağlar. Saç sağlığını korumak için tüketilebilecek en iyi gıdalardan biridir.

SOMON

Somon, içeriğindeki omega- 3 yağ asitleri sayesinde kıl foliküllerini besleyerek saçların daha güçlü ve hızlı uzamasına yardımcı olur. Somon, uskumru ve ringa gibi yağlı balıklar, sağlıklı ve güçlü saçların desteklenmesi için büyük bir protein, selenyum, B vitamini ve D3 vitamini gibi besin kaynağı içerirler.

YAĞLI TOHUMLAR

Badem, kaju, fındık ve ceviz saçlar için yararlı etkilere sahiptir. Ancak badem saç büyümesini hızlandırır ve saçların güçlü, sağlıklı ve daha gür olmasına yardımcı olur. Bademde bulunan E vitamini saçların hızla uzamasını sağlar ve dökülme problemlerini ortada kaldırır.

ISPANAK

Ispanak içeriğindeki demir, folat, A ve C vitaminleri gibi faydalı besinlerle dolu sağlıklı yeşil sezeler arasında yer alır. A vitamini cilt bezlerinin sebum üretmesine ve kafa derisini nemlendirerek saçların sağlıklı büyümelerini sağlar.

BEZELYE

Bezelyede bulunan bol miktarda B vitamini sayesinde saçlar sağlıklı bir şekilde uzar ve saçlara daha parlak ve canlı bir görünüm kazandırır.