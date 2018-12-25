Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Saçlarımız neden dökülür? Sebepleri nelerdir?
Saçlarımız neden dökülür? Sebepleri nelerdir?
Saç dökülmesi çağımızın en fazla karşılaşılan saç sorunlarından bir tanesi. Saçların neden döküldüğünü anlamak için birkaç soruda cevap aramak gerekiyor...
Güzellik 25 Aralık 2018 - 14:06

Saçlarınız çok dökülüyorsa, kendinize sormanız gereken bazı sorular olmalı. Örneğin kilo mu verdiniz? Diyet mi yaptınız? Çünkü düşük kalorili diyetler sadece saç dökülmesine değil, cildin, el ve ayak tırnaklarının bozulmasına da sebep olur.
sac-dokulmesiAilenizde ya da akrabalarınızda tiroid hastası varsa, tiroid hastalığı, saç dökülmelerinde ciddi rol oynar.
sac-dokulmesi1Aynı şekilde anemi hastalığı da dökülmeyi tetikler. Anemi yani kansızlık bugün Türkiye'de her 3 orta yaşlı kadından birinde görülebiliyor.
sac-dokulmesi2Şu sıralar hormonal dengesizlikler yaşıyorsanız, saçlarınızın dökülmesi çok normal. Çünkü menopoz, ergenlik, gebelik gibi hormonal değişiklikler saç dökülmesinin nedenlerinden biri.

Etiketler