Saçlarımız neden dökülür? Sebepleri nelerdir?

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Saçlarınız çok dökülüyorsa, kendinize sormanız gereken bazı sorular olmalı. Örneğin kilo mu verdiniz? Diyet mi yaptınız? Çünkü düşük kalorili diyetler sadece saç dökülmesine değil, cildin, el ve ayak tırnaklarının bozulmasına da sebep olur.

Ailenizde ya da akrabalarınızda tiroid hastası varsa, tiroid hastalığı, saç dökülmelerinde ciddi rol oynar.

Aynı şekilde anemi hastalığı da dökülmeyi tetikler. Anemi yani kansızlık bugün Türkiye'de her 3 orta yaşlı kadından birinde görülebiliyor.

Şu sıralar hormonal dengesizlikler yaşıyorsanız, saçlarınızın dökülmesi çok normal. Çünkü menopoz, ergenlik, gebelik gibi hormonal değişiklikler saç dökülmesinin nedenlerinden biri.