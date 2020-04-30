Sağlıklı saç derisi için ne yapılmalı?

DENGELİ BESLENİN
Mükemmel saçlara ve sağlıklı bir saç derisine sahip olmak için sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Beslenmeniz dengeli olmalı, yani kafa derinizin sağlığı için önemli olan tüm besinler tüketilmelidir. Yeşil yapraklı sebzeler, fındık, yumurta, fasulye, balık tavuk saç büyümesine yardımcı olan iyi bir protein kaynağıdır. Antioksidan bakımından zengin yiyecekler tüketin. Metabolizmanızı hızlandırır ve kafa derinizdeki kan dolaşımını hızlandırır.
SAÇ DERİNİZE MASAJ UYGULAYIN
Saç derinize masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı ile yapılan masaj saçlarınızın büyümesini ve güçlenmesini hızlandırır. Ayrıca vitaminlerle dolu olduğundan saç kremi işlevi görür.
ISLAK SAÇLARINIZI TARAMAYIN
Duş sonrası saçlarınızı taramaktan kaçının çünkü ıslak saç kökleri yumuşaktır ve dökülmeye neden olur. Saçlarınızın kendi halinde kurumaya bırakın.
SAÇ BOYALARINDAN KAÇININ
Saç boyaları kimyasal içeriklidir ve kafa derisine ciddi zararlar verebilir. Saç boyaları saçınızın nemini kaybetmesine, kuruluğa ve sertleşmeye neden olur. Kimyasal ürünler yerine bitkisel saç boyalarını kullanmayı deneyin.
SAÇ DERİNİZE MASKE UYGULAYIN
Saç tipinize uygun maskeler saç derinizi besler. Saç sorunlarınızı ortadan kaldırır ve daha güçlü, sağlıklı saçlara kavuşmanıza yardımcı olur.