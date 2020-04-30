Sağlıklı saç derisi için ne yapılmalı?

Sağlıklı saç derisi için ne yapılmalı?

Saç her zaman güzelliğin ve çekiciliğin sembolüdür. Kadın ya da erkek herkes güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olmak ister. Bunu başarmanın en iyi yolu öncelikle işe saç derisinden başlamak gerekir. Saç derisi ne kadar sağlıklı olursa saçlarınız o kadar canlı, gür ve bakımlı olur. İşte saç derinizin beslenmesini sağlayacak bazı faydalı ipuçları…

DENGELİ BESLENİN

Mükemmel saçlara ve sağlıklı bir saç derisine sahip olmak için sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Beslenmeniz dengeli olmalı, yani kafa derinizin sağlığı için önemli olan tüm besinler tüketilmelidir. Yeşil yapraklı sebzeler, fındık, yumurta, fasulye, balık tavuk saç büyümesine yardımcı olan iyi bir protein kaynağıdır. Antioksidan bakımından zengin yiyecekler tüketin. Metabolizmanızı hızlandırır ve kafa derinizdeki kan dolaşımını hızlandırır.

SAÇ DERİNİZE MASAJ UYGULAYIN

Saç derinize masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı ile yapılan masaj saçlarınızın büyümesini ve güçlenmesini hızlandırır. Ayrıca vitaminlerle dolu olduğundan saç kremi işlevi görür.

ISLAK SAÇLARINIZI TARAMAYIN

Duş sonrası saçlarınızı taramaktan kaçının çünkü ıslak saç kökleri yumuşaktır ve dökülmeye neden olur. Saçlarınızın kendi halinde kurumaya bırakın.

SAÇ BOYALARINDAN KAÇININ

Saç boyaları kimyasal içeriklidir ve kafa derisine ciddi zararlar verebilir. Saç boyaları saçınızın nemini kaybetmesine, kuruluğa ve sertleşmeye neden olur. Kimyasal ürünler yerine bitkisel saç boyalarını kullanmayı deneyin.

SAÇ DERİNİZE MASKE UYGULAYIN

Saç tipinize uygun maskeler saç derinizi besler. Saç sorunlarınızı ortadan kaldırır ve daha güçlü, sağlıklı saçlara kavuşmanıza yardımcı olur.