Sakal kepeklenmesi neden olur, nasıl geçer?

Sakal kepeklenmesi neden olur, nasıl geçer?

Kepek özellikle saç derisinde yaygın olsa da aynı zamanda sakal ve kaşlarda da görülebilir. Saçlarda ya da sakallarda oluşan kepeklenmede, kaşıntı ve pul pul dökülme sorunu kişiye oldukça rahatsızlık hissi verir. Kazağınıza, gömleğinize dökülen oldukça belirgin bu kepekler sosyal yaşamınızın da zedelenmesine neden olabilir. Peki, sakal kepeklenmesi neden olur, nasıl geçer?

Malassezia globasa adı verilen bakteri hemen hemen herkesin cildinde bulunan bir mikroptur. Genellikle kafa derisi ve yüz bölgesi dahil olmak üzere yağ bezlerinin çok fazla olduğu bölgelerde büyüyen mantar türlerinden biridir. Sakallardan dolayı hava alamayan ciltlerde oluşma olasılığı oldukça fazladır.

Ayrıca sakalarınızda yalnızca pul pul dökülme sorunu varsa bu cildinizin kuru olduğunun da bir işareti olabilir. Bunun yanı sıra yanlış ürünler kullanmakta cildin zarar görerek sakalların kepeklenmesine neden olabilir.

SAKAL KEPEKLENMESİ NASIL GEÇER?

Sakallarınızdaki kepeklenme sorunu hayatınızı zorlaştırıyor ve onlardan kurtulmak istiyorsanız bazı yöntemlerle sakallarınızdaki kepeklere savaş açabilirsiniz. Peki sakallarda oluşan istenmeyen kepeklerden kurtulma yolları nelerdir? İşte sakallardaki kepekleri yok edecek çözümler ve bazı ipuçları…

CİLDİNİZİ ÖLÜ DERİLERDEN ARINDIRIN

Saçlarınızı yıkadığınız gibi sakallarınızı da kepek karşıtı bir şampuan ile yıkayın. Ardından sakallarınızı sakal fırçası ile tarayarak ölü cilt hücrelerinin çıkarılmasını sağlayın. Çok sert fırçalamadan nazikçe yumuşak kıllı bir fırça ile ölü derilerinizin arınmasını sağlayın. Ayrıca kepek karşıtı formül içeren ürünler kullanarak sakallınızın hava almasını ve kepek problemini ortadan kaldırabilirsiniz.

BAKIM UYGULAYIN

Özellikle sakal bölgenizi nemlendirerek cildinizin dökülmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için en etkili yöntem ise bakım yağları kullanmaktır. Bunun için bitkisel yağlar kullanarak etkili sonuçlar alabilirsiniz. Cildiniz nem sayesinde yatışır, iyileşir, canlanır ve pul pul dökülme sorunu ortadan kalkabilir.