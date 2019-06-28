Salatalık maskesi nasıl yapılır? Salatalık maskesinin cilde faydaları nelerdir?

Salatalık maskesi denilince akla ilk gelen, göze konulan halka şeklinde kesilmiş salatalıklar gelir. Salatalık maskesi uzun yıllardır kullanılan yapımı oldukça pratik ve etkili bir maskedir. Ayrıca salatalık herkesin kolaylıkla uygulayabileceği aynı zamanda tüketebileceği yararlı bir besindir. Çünkü bu sebze bol miktarda su içerir. Peki cildimizin su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olan salatalık maskesi nasıl yapılır?

Salatalık içerisinde yüksek oranda C vitamini, magnezyum ve potasyum içerir. Lif açısından oldukça zengin olan bu besin tüketildiği takdirde birçok hastalığa şifa olmaktadır. Vitamin deposu olan salatalık yaz aylarında çocuk ve yetişkinlerin vazgeçilmez yiyeceğidir. İçerisindeki yüksek miktardaki su oranından dolayı böbrek hastaları bol bol tüketebilirler.

SALATALIK MASKESİNİN CİLDE FAYDALARI

Salatalık cilde nem kazandırır. Ciltte oluşan sivilce izlerinin kısa zamanda iyileşmesini sağlar. Vücuttaki ödem sorununa iyi gelen salatalık vücuttaki şişliği en aza indirir. Sabahları göz çevrenizde şişlikler oluşuyorsa göz kapaklarına birer dilim salatalık koyabilirsiniz. Gözlerinizi rahatlatmakla kalmayacak aynı zamanda şişliğin inmesine yardımcı olacaktır. Cildiniz kuru ve nem sorunu yaşıyorsanız salatalık maskesi cildinizi derinlemesine nemlendirecektir. Anti-aging etkisi sayesinde cildinize adeta yeniden doğmuş gibi bır hava katacaktır. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre salatalık , astringent kısaca büzücü etkisi sayesinde ciltteki genişlemiş gözeneklerin küçülmesini aynı zamanda doğal bir cilt ağartıcı özelliği sayesinde ciltte oluşan lekelerin yok olmasını sağlıyor. Salatalık mantar ve egzama rahatsızlıklarını iyileştirmede fayda sağlamaktadır. Kırışıklık oluşumunu engellerken cilde yenilik ve parlaklık sağlar.

SALATALIK MASKESİ NASIL YAPILIR?

Zamanla yıpranan canlılığını ve nemini kaybeden cilt solgun ve bitkin bir görünüm kazanır. Nemini kaybeden cilt kurur ve pul pul dökülmeye başlar. Bu tip sorunlara karsı nasıl bir salatalık maskesi yapabiliriz sorusuna burada cevap bulabilirsiniz.

Malzemeler;

– 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

– 2 tatlı kaşığı yoğurt

– 2 adet orta boy salatalık

Yapılışı;

Rendelenmiş salatalığın için zeytinyağı ve yoğurdu karıştırın. Cildinize uygulayıp yaklaşık 20 dakika sonra bol su ile yıkayın. Bu maskeyi haftada bir uygulayabilirsiniz.