Sarımsak kaş çıkarır mı? Kaşta sarımsak nasıl kullanılır?

Kaşlar görünümümüzü direkt etkiler. Ancak kaşlar da saçlar gibi zamanla dökülebilir ve seyrekleşebilir. Sarımsak kaş köklerini besler ve kıl köklerinin güçlenerek çoğalmasına yardımcı olabilir. Peki, kaşta sarımsak nasıl kullanılır?

Hormonal dengesizlik, besin eksikliği, kaşların yanlış alınması gibi nedenlere bağlı olarak kaşlar normal şekilde tekrar büyümeleri için uzun bir zamana ihtiyaç duyabilirler. Seyrekleşen kaşların gürleşmesini ve kalınlaşmasını sağlayan birçok yöntem olabilir fakat sarımsak dökülen kaşları çıkarma da kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Pek çok kişi tarafından denenmiş olan sarımsak kaşlara sürüldüğünde kaşlarda hızla büyüme sağlanabilir. Kaşlarının seyrekliğinden şikayetçi pek çok kişi sarımsak uygulayarak bu sorununa çözüm bulmuş olabilir. Siz de bazı nedenlerden dolayı kaşlarınızda dökülme ve incelme problemleri yaşıyorsanız bu sorunu ortadan kaldırmak için sarımsak kürü uygulayabilirsiniz. Bu kürleri uygulayarak 15 gün gibi kısa sürede kaşlarınızda değişimler fark edebilirsiniz.

İşte kaşa sarımsak uygulama yöntemleri;

KAŞ İÇİN SARIMSAK BAKIMI TARİFLERİ

1. TARİF

Malzemeler;

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı badem yağı

1 çay kaşığı çam balı

Yapılışı;

Bir diş sarımsağı havanda ezin. İçerisine badem yağı ve çam balını ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı 1 gün dinlenmeye bırakın. Ertesi gün kulak pamuğu ile kaşlara sürün ve bitene kadar her gün düzenli uygulayın.

2. TARİF

Malzemeler;

2 diş sarımsak

1 Yemek kaşığı badem yağı

Yapılışı;

Sarımsakları soyun ve rendeleyin badem yağını ekleyerek 20 dakika dinlenmeye bırakın. Yüzünüzü iyice yıkayın ve karışımı kulak pamuğu ile dilerseniz bitmiş maskara fırçanızı kullanarak kaşlarınıza sürün. 30 dakika bekletin ve ılık su ile yıkayın. 1,5 ay boyunca haftada 3 kez düzenli olarak uygulayabilirsiniz.