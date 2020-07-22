Sarışınlara özel makyaj tüyoları…

Sarı saçlar için sınırsız renk seçeneğinin olması ve hemen hemen her makyaj tekniğinin uygulanabilir olması bazen kafa karıştırıcı olabilir. Sarı saçlarınızla bütünleşmenize yardımcı olacak bazı püf noktaları merek ediyorsanız işte sarı saçlı kadınların uygulayabileceği doğru makyaj tüyoları…

Sarı saçlı kadınlar için bazı makyaj tonları sert bir görünüm verebilir. Daha doğal duran, hafif, yumuşak renkleri kullanabilirsiniz. Saçlarınız, kaşlarınız ve mükemmel uyum içindeki teninize uygun tonlar ile kusursuz görünüm yakalamak için birçok seçeneğiniz var. Ancak bazı makyaj tonları ve makyaj stilleri daha iyi görünmenize yardımcı olur. Sizde bu tüyoları öğrenmek ve işte işinize yarayacak bazı tüyolar…

GÖZ RENGİNİZE UYGUN FAR SEÇİMİ

Göz renginiz eğer maviyse açık gri, gümüş ve hafif mavi tonlarını seçerek daha çekici bir görünüme kavuşabilirsiniz. Ayrıca, bu renk gözleri ön plana çıkarmak için kırmızı ve pembe tonlarındaki farları kullanabilirsiniz. Renkli göz kalemleri de size yakışabilir ancak bunu yaparken size yakışan tonu bulmanız önemlidir. Kahverengi gözlere sahip sarışınlar ise toprak tonları ve mürdüm tonlarındaki farları rahatlıkla kullanabilirler.

KİRPİKLER

Özellikle doğuştan sarışınların kirpiklerinin de sarı tonlarda olması muhtemeldir. Siyah rimel kullanmak daha keskin bir görünüm katacaktır. Eğer daha yumuşak bir görünüm yakalamak istiyorsanız kahve tonlarında rimel uygulayabilirsiniz. Özellikle platin renginde saçlara sahipseniz kahve tonlarında bir rimel ve eyeliner ile daha etkileyici bir görünüm yakalayabilirsiniz.

ELMACIK KEMİKLERİ

Sarışınlar için pembe ve şeftali tonlarında allıklar oldukça idealdir. Ancak sürdüğünüzde abartılı görünüyorsa transparan pudra ile rengini hafifletebilirsiniz. Bu hoş renkler ile makyajınızı canlandırabilir ve daha genç ve hoş bir görünüme kavuşabilirsiniz.

DUDAKLAR

Sarı saçlar için yine yumuşak tonlarda ki bir ruj seçimi harika olabilir. Gece dışarı çıkarken dikkat çekici kırmızı ve fuşya tonları oldukça hoş bir görünüm kazanmanıza yardımcı olur.