Selülit, kadınların en çok şikayet ettiği sorunların başında yer alır ve genellikle uyluk, kalça ve bacaklarda oluşarak portakal kabuğu görünümündeki çukurlu cilt görünümünü alırlar. Vücuttaki yağ dağılımının dengesiz ve problemli olması sonucu ortaya çıkan selülitler için alternatif çözüm olarak peeling uygulamaları etkili bir yöntemdir. Peki, Selülit peelingi nasıl yapılır? İşte doğal peeling tarifleri...

Selülit oluşumunu etkileyen nedenler arasında en çok beslenme şekli, yaşam stili, hormonlar ve gen faktörü rol oynar. Gençliğin simgeleyen gergin ve pürüzsüz cilt ne yazık ki selülitlerin ciltteki kötü görünümünden dolayı olumsuz etkilenirler.

Selülit oluşumunu engellemenin pek çok yolu araştırılmış ve denenmiş olabilir ancak etkili bir peeling ile selülit görünümünüzü azaltabilirsiniz. Uygulayacağınız selülit peelingi kan dolaşımını hızlandırarak selülitlerin yok olmasına yardımcı olmalıdır ve genellikle bu peelingler cildinizin nemlenmesini ve canlanmasını da sağlar. Peki selülit peelingi nasıl yapılır? İşte selülite son verecek peeling tarifleri…

KAHVE PEELİNGİ

MALZEMELER

6 tatlı kaşığı Türk kahvesi

3 tatlı kaşığı esmer şeker

3 tatlı kaşığı kaya tuzu

3 tatlı kaşığı tatlı zeytinyağı

YAPILIŞI

Malzemeleri bir kabın içerisinde püre kıvamı alana kadar karıştırın. Hazırlamış olduğunuz peelingi selülitli alanlara uygulayabilirsiniz. Banyo lifi ya da elinizle ovarak uygulamanız tavsiye edilir. Bir süre bu şekilde masaj yaptıktan sonra durulayın. Haftada 1-2 defa uygulayarak daha etkili sonuçlara ulaşabilirsiniz.

BALLI KARBONAT PEELİNGİ

MALZEMELER

1 yemek kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı bal

Bir miktar su

YAPILIŞI

Karbonat, bal ve suyu karıştırın ve sorunlu bölgeleri hazırladığınız bu karışımla ovun. Ballı karbonat peeling sayesinde kan dolaşımı hızlanır, cildinizin nemlenerek pürüzsüz bir görünüme kavuşur. Kahve peelingin de olduğu gibi haftada 1-2 kere uygulayarak etkili sonuçlara kavuşabilirsiniz.