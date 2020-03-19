Selülit peelingi nasıl yapılır? Selülite hangi peeling iyi gelir?

Selülit özellikle kadınları etkileyen derinin portakal kabuğu görünümü almasına neden olan kötü bir görünümdür. Bu çukurlar, cildinizin altındaki yağlı dokulara baskı yaptığında meydana gelir ve cildin pürüzsüzlükten uzaklaşarak genç ve güzel bir görünümün örselenmesine neden olur. Selülitlere savaş açmak istiyorsanız peelingler en yakın dostunuzdur. İşte selülitleri önleyen peeling tarifimiz...

Selülit vücudunuzun her bölgesinde görülebilir ancak kalça, uyluk gibi yağlı dokuların bulunduğu bölgelerde daha çok oluşma eğilimi gösterirler. Beslenme tarzı, hormonlar, yaşam stili ve genetik etmenler selülit oluşumunu etkileyen nedenlerdir. Genellikle daha kilolu kadınlarda selülitle daha sık karşılaşılsa da zayıf kadınlarda da görülebilen bir sorundur. Gençliğin simgesi olan pürüzsüz ve gergin bir cilt ne yazık ki selülitlerin ciltteki derin izlerinden dolayı zedelenebilir.

Selülitler için en etkili yöntem sıkı bir egzersizidir. Selülitler için özel bir egzersiz yapmak ve düzenli olarak yürümek vücudunuzun daha gergin ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Aynı zaman da peeling yapmak selülit görünümünüzün azalmasına yardımcı olur. Selülitler için özel olarak uygulayacağınız peeling kan dolaşımını hızlandırır, cildinizi besler ve selülitlerin azalmasına yardımcı olur. İşte selülitleriniz için uygulayabileceğiniz kahve peelingi…

SELÜLİT SAVAR KAHVE PEELİNGİ

Kahve içinde bulunan yüksek kafeinden dolayı kan damarlarını genişletmeye ve selülitlerin görünümünü azaltmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir.

MALZEMELER

½ fincan taze öğütülmüş kahve

1 su bardağı üzüm çekirdeği yağı

1 fincan esmer şeker

8-10 damla greyfurt yağı

1 çay kaşığı vanilya özü

Cam kavanoz

NASIL HAZIRLANIR?

Şeker ve kahveyi kavanozun içine aktarın. Üzerine yağları ve vanilyayı ilave edin. Hepsini karıştırdıktan sonra selülit olan bölgelerinize ovarak sürün. Kuruyunca ılık su ile yıkayın. Hazırlamış olduğunuz peelingi hava almayan kapalı bir cam kapta 5-6 ay muhafaza edebilirsiniz.