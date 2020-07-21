Seyrek kaşlar için bakım önerileri…

Seyrek kaşlar birçok kadının en büyük sorunlarından biridir. Lazer işlemleri veya sürekli kaşlarınızı boyamak zorunda kalmayacağınız bakım önerileri ile kaşlarınızı daha hızlı büyümeye teşvik edebilir ve onların çoğalmalarını sağlayarak daha güçlü kaşlara sahip olabilirsiniz. Evinizde uygulayabileceğiniz bazı yöntemleri sizler için derledik.

KAŞLARINIZI BÜYÜTMEK İÇİN BAZI ÖNERİLER

– Saç büyümesine yardımcı olan biotin içerikli sağlıklı ürünler tüketin. Bunun için yumurta, fıstık, avokado ve somon tüketebilirsiniz.

– Kaşlarınızın daha gür görünmeleri için makyaja ihtiyacınız olabilir ancak kaş büyümesini yavaşlatacağını unutmayın.

– Cilt bakım rutininizdeki krem ve losyonları kaşlarınıza sürmekten kaçının çünkü bu ürünler kıl köklerini tıkayarak nefes almalarını engeller.

– Kaşlarınıza düzenli olarak masaj uygulayabilirsiniz bu sayede kaş çevresindeki kan dolaşımı hızlanır ve oksijenin kıl köküne erişmesine yardımcı olur.

– B ve D vitamini açısından zengin içerikli yiyecekleri tüketin. Bu vitaminler maskara ve göz kalemi gibi kimyasal ürünlerin zararlı etkileri ile mücadele eder, kaş ve kirpiklerinizin büyümelerini sağlar.

– Kaşlarınızı düzelmek için cımbız ve ağdayı çok sık kullanmayın. Kaşlarınızın dolması için bir süre bu ürünlerle vedalaşın.

KAŞLARINIZI SIKLAŞTIRACAK DOĞAL YÖNTEMLER

SARIMSAK: Sarımsak anti bakteriyel özelliğe sahiptir. Doğal antibiyotik olarak kullanılan bu bitki kaşların dolgunlaşması için de kullanılır. Bir diş sarımsağı ezin ve her gün kaş köklerinize sürün. Kaş derinizin uyarılmasını sağlayan sarımsak kaş kıllarınızın daha güçlü uzamalarına yardımcı olur.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Hem nemlendirici hem de kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olur. İçeriğindeki yağ asitleri kılların kırılmasını engeller. Ayrıca Hindistan cevizi yağındaki çeşitli proteinlerin yanı sıra E vitamini ve demir gibi besinler sağlıklı ve kalın kaşları destekler. Her gece bir pamuklu çubuğu yağa batır, kaşlarına uygula ve sabah suyla yıka.

BADEM YAĞI: Badem yağı kıl köklerinin beslenmesini ve gürleşmelerini sağlar. Tatlı badem yağını kaşlarınıza pamuklu çubuk yardımı ile sürerek 2 saat sonra durulamanız yeterli olacaktır.