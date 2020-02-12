Sıkı kalça için yapılabilecek egzersizler nelerdir? Kalça biçimlendirme hareketleri…

Kalça ve basen bölgesinde oluşan aşırı yağlanma genellikle kadınlarda yaşanan sorunlardan biridir. Özellikle kısa boylu kadınlar için düşük ve geniş kalçalar daha kilolu ve daha kısa görünmesine neden olabilir. Bacak boyunu da oldukça kısaltan düşük ve gevşek kalçalar estetik açıdan hoş görünmemenize neden olabilir.

Aslında herkesin vücut tipi birbirinden farklıdır. Özellikle armut tipli vücuda sahip kişilerin kalça, basen ve bacak bölgesinde daha fazla yağlanma sorunu görülebilir. Fit ve orantılı bir görünüme kavuşmanın hayaline kuran herkes için belli başlı egzersizler yer alabilir. Bu egzersizler sorunlu bölgenizin çalışmasına ve oradaki yağların hızlı bir şekilde parçalanmasını sağlar. Böylelikle egzersizlerle hedefinize ulaşmanız hayal olmaktan çıkabilir. Bir diğer konu da vücut tipinizin aslında beslenme şeklinizle yakından ilişkisi olduğunun bir belirtisidir. Genellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenmek kalça bölgesinde yağlanmaya neden olabilir.

SIKI BİR KALÇA İÇİN NELER YAPILABİLİR?

İstediğiniz vücuda sahip olmak ve dilediğiniz kıyafeti özgürce giyinememek her zaman sizi mutsuz edebilir. Eğer kalçanızı sıkılaştırmak ve fit bir görünüme kavuşmak istiyorsanız kalça biçimlendirme hareketleri sizin yardımınıza koşacaktır. İşte hayalinizdeki sıkı kalça için evinizde yapabileceğiniz bazı egzersizler…

GERİYE TEKME EGZERSİZİ

Bu egzersiz kalçanız için en ideal hareketlerden biridir. İki dirseğinizi yere koyun ve dizlerinizi 90 derecelik bir açı ile bükün. Elleriniz ve dizleriniz üzerinde durun ve nefes alıp vererek bir bacağınızı yukarı doğru uzatarak geriye doğru tekme atarcasına egzersizine devam edin.

YATARAK KALÇANIZI KALDIRACAĞINIZ SIKILAŞMA EGZERSİZİ

Yere uzanın ve ayak tabanlarınızı yere, kollarınızı ise ayaklarınıza bakacak şekilde uzatın. Kalça ve karın kaslarınızı sıkarak kalçanızı yukarı kaldırın. Nefes alın ve verin nefesinizi verirken sırt omurunuzdan başlayarak gövdenizi yavaşça yere indirin.