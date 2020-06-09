Simit bölgesi nasıl zayıflatılır? Simit bölgesi eritme hareketleri…

Simit bölgesindeki yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız diyet ile birlikte o bölgedeki yağları yakmaya yardımcı olan egzersiz hareketlerini yapmanız gerekir. Bu sayede pantolondan fışkıran yağlarınızdan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. İşte simit bölgesi eritme hareketleri…

Yan karın bölgesinde biriken yağlanmalar birçok kişinin ortak sorunu çünkü bu yağlar oldukça inatçı ve yakması da bir hayli zor.

Kalori aldığınızda fazla yağlar vücudun aynı bölgesine yerleşmediğinden dolayı beslenmeden, genetik faktörlere, hormonal değişimlerden gün içerisinde ne kadar aktif olduğunuza kadar birçok nedenden kaynaklanır ve bazı alışkanlıklarınızın vücudunuzda bazı bölgelerde fazla yağlanma sorunu ile karşılaşmanıza neden olur. Peki bel bölesindeki yağları eritmenin yolları nelerdir? Simit bölgesindeki yağları eriten egzersizler nelerdir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

SİMİT BÖLGESİNDEKİ YAĞLARDAN KURTULMANIZI SAĞLAYACAK 3 ADIM

Bel bölgesindeki yağlanmalardan kurtulmak için şok diyetler uygulamanız sağlıksız olacaktır çünkü vücudunuzun diğer bölgelerinde incelme yaşanırken bel ve karın bölgenizde hiçbir değişim yaşanmaz hatta diyeti bıraktığınızda aldığınız kalorilerle karnınız daha da sevimsizleşebilir. Bu nedenle planlı ve programlı ilerleyerek bu yağlardan kalıcı olarak kurtulmanız gerekir.

SAĞLIKLI YAĞLAR TÜKETİN VE PROTEİNİ ARTTIRIN

Kilo vermek denildiğinde aklınıza sadece salata yemek gelmesin sağlıklı bir şekilde kilo vermek için protein almanız gerekir. Aşırıya kaçmadan protein tüketmek bel bölgenizi inceltmenize yarara sağlar. Tüketmeniz gereken miktarda mercimek, bakla, avakado ve fındık gibi daha çok protein içeriği yüksek sebze ve meyveler tüketin.

UZUN SÜRE HAREKETSİZ KALMAYIN

Oturduğunuz yerde 30 dakikadan fazla zaman geçirmeyin. Saatlerce oturmak durumunda kaldığınız anlarda küçük yürüyüşler yapın. Kalkın su için, kısa yürüyüşler yapın ama uzun süre oturmayın çünkü uzun süre hareketsiz kalmak kilo almanızın yanı sıra birçok sağlık sorununa da davetiye çıkarabilir.

KARNINIZ DOYMADAN MASADAN KALKIN

Sofraya her oturduğunuzda tıka basa yemek kilo alımınızı arttırır. Doymadan masadan kalkmak simit bölgesindeki yağları eritmede önemli bir adımdır. Yiyecekleri yavaş yemek ve düzenli beslenme konusunda da titiz davranılması gerekir.

BEL BÖLGESİNDEKİ YAĞLARI ERİTEN EGZERSİZLER

BİCYCLE CRUNCH

Yere sırt üstü uzanın ve ellerinizi kulak hizasında tutun. Dizlerinizi 90 derece kırarak karın bölgenize doğru çekin. Sağ dizinizi göğsünüze çektiğinizde sol dirseğinizi de bu dizinize gelecek şekilde uzatın. Bir dizinizi karnınıza çekerken diğer dizinizi ileri doğru uzatın. Her iki bacağınız için de aynı egzersizi uygulayın.

SİDE PLANK

Dirseğiniz ya da elinize dayanarak yan plank pozisyonunu alın. İki bacağınızın üst üste gelecek şekilde uzattığınızdan emin olun. Yukarıdaki kolunuzu kaldırarak durabildiğiniz kadar bu pozisyonda durmaya çalışın.