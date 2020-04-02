Simit bölgesini eritecek egzersizler nelerdir?

Simit bölgesi, karın bölgesinin yanlarında ve pantolonun üstünde asılı kalan fazla yağın biriktiği alandır. Kadın ya da erkek her ikisi içinde oldukça rahatsız edici ve can sıkıcı olan bu durumu ortadan kaldırmak için bazı egzersizleri deneyebilir ve etkili sonuçlar alabilirsiniz. İşte simit bölgesini eritecek egzersizler...

Simit bölgesindeki fazla yağlanma sorunundan muzdarip olanlar için egzersizler en bilinen yöntemlerdir. Bu egzersizlerle karnın yan kısmını hedef alan hareketlerle gövdenin yanından geçen kaslar çalıştırılarak yağların parçalanması sağlanır. Ancak simit bölgesindeki yağlardan tamamen kurtulmak için diyet, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri yapmanız gerekir. Özellikle şeker tüketiminden kaçınmak, sağlıklı yağlar tüketmek ve gün içerisinde hareketli olmak hem sağlığınızı korur hem de bölgesel yağlanma problemlerinizi ortadan kaldırır.

Sağlık ve fit bir vücut için egzersizlerin büyük önemi vardır. Özellikle simit bölgesi, basen, alt karın gibi bölgelerinizdeki inatçı yağların üstesinden gelmenizi sağlar böylelikle daha genç, sağlıklı ve fiziksel görünümünüzde büyük değişimler sağlar. İşte simit bölgesini çalıştıracak en etkili egzersizler…

SİMİT BÖLGESİNİ ERİTEN EGZERSİZLER

BİCYLE CRUNCH

Yere sırt üstü uzanın ve ellerinizi kulak hizasında tutun. Dizlerinizi 90 derece kırarak karın bölgenize doğru çekin. Sağ dizinizi göğsünüze çektiğinizde sol dirseğinizi de bu dizinize gelece şekilde uzatın. Bir dizinizi karnınıza çekerken diğer dizinizi ileri doğru uzatın. Her iki bacağınız için de aynı egzersizi uygulayın.

SİDE PLANK

Dirseğiniz ya da elinize dayanarak yan plank pozisyonunu alın. İki bacağınızın üst üste gelecek şekilde uzattığınızdan emin olun. Yukarıdaki kolunuzu kaldırarak durabildiğiniz kadar bu pozisyonda durmaya çalışın.