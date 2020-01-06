Sinameki otunun zararları nelerdir?

Sinameki otu en sık tercih edilen bitkisel tedavi yöntemlerinden biridir. Somali, Hindistan ve sudan topraklarında hayat bulan sinameki otu ülkemizde daha çok Akdeniz ve Ege’de bulunmaktadır. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bu bitki yanlış tüketildiğinde ne yazık ki zarar verebilecek etkiye sahiptir.

Sinameki otu idrar söktürücü özelliğinden dolayı idrar yollarını enfeksiyonlardan temizler, kabızlığı önler ve ülsere neden olan bakterilerin çoğalmasını engelleyici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda zayıflatıcı özelliğinden dolayı kilo problemi yaşayanlar için oldukça sağlıklı bir içecektir. Ancak yanlış ve fazla kullanımda şifa deposu olan bu bitkisel çay bir takım sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Gün içerisinde aşırı tüketimi bulantı ve kusma gibi problemler yaşamanızı neden olabilir. Uzmanlara göre sinameki otuna alışan bağırsakların, normal işleyişini kaybettiği gözlemlenmiştir. Ayrıca potasyum eksikliği yaşayan ve kan sulandırıcı ilaçlar kullanan kişilerin dikkatli kullanması önerilir. Çocukların ve gebelerin kullanımı da oldukça sakıncalıdır.

SİNEMAKİ OTUNUN YAN ETKİLERİ

-Çok fazla tüketildiğinde ishale, mide ağrısına gaza ve kramplara neden olabilir.

-Crohn, apandist veya ülseratif klit, hemoroit ya da ülser gibi bağırsak hastalıkları yaşayan kişilerin bu çayı tüketmeleri oldukça sakıncalıdır.

-İskelet sisteminin güçsüzleşmesine aynı zamanda kemiklerin yumuşamasına neden olabilir.

-Cilt döküntüsü sorunu ve alerji gelişebilir.

-Yanlış tüketildiğinde karaciğere zarar verebilir.

– İdrarda renk farklılıkları ve kan görülmesine ayrıca idrarda protein artışına neden olabilir.