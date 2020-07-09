Sirke yemeklerden, temizliğe, cilt bakımından saç bakımına kadar birçok alanda kullanılan doğal ve etkili ürünler arasında yer alıyor. Organik bir şifa kaynağı olan sirke cilde ve saçlara uygulandığında inanılmaz yararlar sağlıyor.

Sirke, fermantasyon yolu ile üretilen bu ürün elma üzüm gibi birçok farklı meyvelerden ve arpa, şeker ve pirinç gibi şeker oranı yüksek diğer yiyeceklerden yapılıyor. İnsan sağlığına olan katkıları ile sürekli gündeme gelen sirkenin saç ve cilt bakımında etkileri de araştırılıyor. Peki sirkenin cilde ve saça faydaları nelerdir? Saç ve cilt bakımına ne gibi etkileri bulunur? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

SİRKENİN SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Potasyum içeriği yüksek olan sirke saçların uzamasına yardımcı olur. Saç ve saç derisi Ph'ının dengesini yeniden kazanmasını, saçların daha güçlü ve parlak bir görünüme kavuşmasını sağlar. ölü cilt hücrelerini kafa derisinden uzaklaştırarak gözenekleri tıkanmasını engeller. Saç foliküllerini besler ve saç dökülmesini durdurur.

İçeriğindeki malik, asetik asit, yararlı bakteriler ve enzimler sayesinde Kafa derisi enfeksiyonlarına ve kaşıntıya iyi gelir. Kafa derisinde mantar ve kepeğin neden olduğu zararlı bakterilerle savaşır. Sirkeyi banyoda son durulama suyunda kullanabileceğiniz gibi çeşitli saç maskeleri ile saçlarınıza uygulayarak pek çok saç ve saç derisi şikayetlerinden kurtulabilirsiniz.

SİRKENİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Sirke saçta olduğu kadar cilde de birçok faydalarda bulunur. Cildi ölü derilerden arındırır, siyah nokta ve sivilcelere karşı savaş açar. Alfa hidroksit özelliği ile cilt kırışıklıklarına iyi gelir, daha taze ve genç bir görünüm verir. Yüzünüz için harika bir tonik olan sirkeyi su ile seyrelterek pamuk yardımı ile cildinize her akşam uyguladığınız da kısa sürede etkili sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Üstelik yıkamanıza da gerek yok.

Cilde ferahlık ve tazelik hissi verir. Ayrıca sirke cildinizin Ph dengesini sağlayarak sebum üretimini normal seviyelere indidir. Bu sayede cildinizin aşırı yağlanma ya da kuruma problemleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.