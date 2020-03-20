Sırt yağlarından nasıl kurtulunur? Sırt yağlarını eritme egzersizleri…

Genetik faktörler, yaşam tarzı ve beslenme vücuttaki yağ depolama alanında değişiklik gösterebilir. Özellikle sırt bölgesinde biriken yağlar hem oldukça rahatsız edici hem de kilo kaybının daha zor olduğu bölgelerdir. Bu bölgeler için egzersiz yapmak sırt yağlarınızdan daha çabuk kurtulmanızı sağlarken sırt ve bel bölgenizde aşırı yağlanmadan meydana gelen ağrıları da yok etmenize katkıda bulunabilir. İşte sırt yağlarını eritme egzersizleri…

Sırt yağları hem görsel anlamda rahatsız edicidir hem de sırtınızdaki fazla kiloları tüm gün taşıyarak günün sonunda daha yorgun ve huzursuz olmanıza neden olabilir. Sırt yağlarınızdan kurtulmak için öncelikle günlük olarak aldığınız kalori miktarını kısıtlamanız çok büyük fayda sağlar. Aynı zamanda tükettiğiniz kalori miktarından daha çok enerji sarf etmeniz sırt yağlarını vermeniz için mükemmel bir yöntemdir.

Beslenme değişikliğinin yanı sıra egzersiz rutinlerinizi üst ve alt sırtınızdaki kasları çalıştırmak için uyguladığınızda sırt yağlarınızdan daha başarılı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Peki sırt yağlarından en etkili hangi egzersizlerle kurtulabilirsiniz? İşte sırt yağlarınızı hızlı bir şekilde eritmenizi sağlayacak sırt egzersizleri…

T RAİSES EGZERSİZİ

Ayaklarınızı kalça genişliğinde açın ve İki elinize kaldırabileceğiniz miktarda dambıl alın. Ardından dizlerinizi bükün ve kalçanızı dışarı çıkararak yere paralel bir şekilde eğilin.

Avuç içleriniz yüzüne doğru bakacak pozisyonda ellerinizi çevirin. Kollarınızı bükmeden ağırlıkları omuzlarınıza kadar kaldırın ve indirin ve bu sırada karın ve kalça bölgenizi sıkı tutmaya çalışın.

TERS MEKİK HAREKETİ

Yere sırt üstü uzanın ve kollarınızın iki yanınızda sabit durmasını sağlayın. Daha sonra bacaklarınızın yukarı doğru kaldırın aynı zaman da kollarınızı da havaya kaldırın. 10 tekrar, 2 set olacak şekilde düzenli olarak bu egzersize devam edin.