Sivilce geçirme yöntemleri… Sivilce en kolay nasıl geçer?

Sivilce çoğu zaman can sıkıcı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Kimi zaman yüzümüzdeki sivilcelerden bile utanmaya başlarız. Bu da psikolojik olarak bizi kötü etkileyebilir. Bu esnada öncelikle kendimizle barışık olmamız bizim için her şeyi daha da kolaylaştıracaktır. İşte sivilcelerden kurtulmak için tedavi önerileri ve ‘sivilce nasıl geçer, sivilce neden olur’ gibi sorularınızın yanıtları…

Ergenlik döneminde yaygın olmakla birlikte daha çok yağlı ciltlerde görülebilen sivilce her yaşta kadın-erkek ayırmaksızın herkeste oluşabilir. Sivilce stres, hava koşulları, cilt tipine bağlı olarak kötü görünüm kazandıran ciltte kabarcık şeklinde oluşan bir deri hastalığıdır. Peki sivilce oluşumunun diğer nedenleri nelerdir? Sivilce tedavisi nasıl yapılır, sivilce nasıl geçer?

SİVİLCE NASIL GEÇER?

Makyajımızı temizlerken cildimizi kozmetik ürünlerden tamamen arındırmalıyız. Cilt bakımı yaparak cildimizin ölü derilerden uzaklaşmasını sağlamak da cildimizin oksijen almasını sivilce ve siyah noktaların oluşumunu azaltmaya yardımcı olacaktır. Bol bol su tüketerek cildimizin sağlığına kavuşmasına yardımcı olabiliriz. Fazla yağlı yiyeceklerden uzak durmamızda fayda vardır. Yiyeceğimiz sağlıklı sebze ve meyveler cildimizin nem ve yağ oranını dengelenmesine yardımcı olacaktır. Hijyen hayatımızın her zaman bir parçası olmalıdır. Cildimizi her zaman temiz tutmalıyız. Bilhassa yastık kılıflarımızı sıklıkla değiştirmek yüzümüzdeki sivilce oluşumuna olumlu etki edecektir. Limon, zerdeçal, sirke, karbonat gibi ürünler cildin derinlemesine temizlenmesine ve yenilenmesine yardımcı olacaktır. Evinizin bir kösesinde her daim bulunan bu malzemelerle cildinizi pürüzsüz bir hale getirebilirsiniz. Kullanacağınız nemlendiricilere dikkat etmenizde fayda vardır. Aşırı yağlı nemlendiriciler sivilce oluşumunu tetikleyebilir. Tüm bunları yapmanıza rağmen vücudunuzda sivilceler geçmiyor ve artıyorsa bir cildiyeye gitmenizde fayda olacaktır. Alanında uzman doktorun size vereceği kremlerle sivilcelerin kurumasını ve oluşmamasına neden olacaktır.

SİVİLCE NEDEN OLUR?

Sivilceler tıkanmış gözeneklerin iltihap dolması sonucu oluşur. Yoğun kire maruz kalan cildin sorunu kusması sonucu sivilceler oluşmaya başlamaktadır. Bazen psikolojik sebepler, kişinin ağır depresyon yaşaması, yapılan yanlış rejimler ve beslenme bozuklukları sivilce oluşmasına neden olmaktadır. Kadınlarda regl dönemi veya adet düzensizliklerin de sivilce oluşumu artabilmektedir. Sivilcelere sıkarak müdahale etmek sivilcelerin iz bırakmasına ve bu izlerin kalıcı olmasına neden olacaktır.