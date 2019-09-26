Sivilce izleri için maske tarifleri… Basit malzemelerle pratik sivilce maskelerini yapımı…

Sivilce izleri hemen hemen her yaşta insanın ortak sorunu. Bazen hafif bazen derin izler bırakan sivilce izleri ciltte çukurlaşmaya neden olarak estetik bir görünümden uzaklaştırır. Günümüzde sivilce izleri için pek çok doğal yöntem bulunmaktadır. Özellikle maskeler cildinizin yenilenmesine yardımcı olur. İşte sivilce izleri için özel maske tarifleri...

Sivilce izleri bazılarımız için çok büyük sorun haline gelmektedir. Sıkılan veya kozmetik ürünlerle kapatılmaya çalışılan sivilce izleri daha kötü ve kalıcı bir görünüm kazanmaktadır. Stres, çevre kirliliği gibi etkenler cildimize büyük ölçüde zarar vermektedir. Bunu en aza indirmek için evde hazırlayacağımız doğal maskelerden yararlanmamız mümkün. Yapacağımız maskeler elbette sihirli değnek değil. Sadece düzenli kullanımda sorunları ortadan kaldırmaktadır. Evde yapılan bu tip maskeler doğal ürünler olduğu için çok fazla bir tepkime veya cilde büyük zararlar vermemektedir. Bu nedenle bu ürünleri gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Cildimiz bizim için önemlidir. Ona iyi bakmak bizim elimizde. Üstelik güzel olmak için tonlarca para harcamanıza da gerek kalmayacak. Cildimiz için en önemli nokta hijyendir. Temizlenmeyen ciltte gözenekler açıldıkça içine kiri hapsederek sivilce ve siyah nokta oluşumuna sebep olur. Buda hiç birimizin karşılaşmak istediği bir durum değildir. Evde kendimizin kolaylıkla hazırlayabileceği sivilce izleri için maske tarifleri işte bu kadar pratik.

SİVİLCE İZLERİNİ YOK ETMEK İÇİN MASKE TARİFLERİ

LİMON VE YOĞURT MASKESİ TARİFİ

Bu harika karşım cildi onarmanın yanı sıra cildi derinlemesine temizleyerek cildin bakımını sağlar.

Malzemeler;

– Küçük bir kase yoğurt

– 2 çorba kaşığı limon suyu

Yapılışı;

Yoğurt dolu kaseye limon suyunu ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Göz çevresi hariç tüm bölgelere sürün. 30 dakika sonra ılık su ile durulayın.

BAL VE ALOE-VERA

Cildi bakterilerden arındırarak sivilce izlerini en aza indirmede etkili bir maske olan bu ikili içeriğindeki antioksidanlardan dolayı cildin hijyenik ve ipek gibi olmasını sağlar.

Malzemeler;

– 2 yemek kaşığı bal

– 3 yemek kaşığı aloe-vera jeli

Yapılışı;

İki malzemeyi karıştırarak cildinize sürün. 30 dakika bekledikten sonra cildinizi bol su ile durulayın. Düzenli kullanımda işe yaradığını göreceksiniz.